Duisburg-Homberg. Am Wochenende fanden die Sitzungen der KG Narrenzunft aus Duisburg-Homberg statt. In die Glückauf-Halle kamen auch die Jecken aus Moers.

Homberger Narrenzunft feiert drei Mal an einem Wochenende

Bei der Narrenzunft zog am letzten Wochenende eine karnevalistische Gleichberechtigung ein – allerdings für die Männer. Zum ersten Mal konnten sie ihre Herrensitzung, wie die Damen, abends feiern. In den vergangenen Jahren hatte diese nämlich stets sonntags gegen 11 Uhr begonnen. Jetzt durften die Männer sich bereits am Freitagabend dem Karneval in der Homberger Glückauf-Halle hingeben.

„So können die Herren auch mal ausgiebiger feiern und müssen nicht darauf Rücksicht nehmen, dass viele am nächsten Tag arbeiten müssen“, sagt Narrenzunft-Vizepräsident Marcel Verhag. Die Verlegung hat sich auch prompt ausgezahlt: Statt rund 500 Besuchern zählten die Karnevalisten am Freitagabend rund 600 Gäste.

Verlegung der Homberger Herrensitzung sorgt für mehr Besucher

Auch das restliche Wochenende stand in Homberg ganz unter dem grünen Karnevalsstern der Narrenzunft. Denn auf die Herrensitzung folgte am Samstagmittag die Kindersitzung und am Abend die Damensitzung – jede mit regem Zulauf von kleinen und großen Jecken.

Bei den Sitzungen der „Großen“ gab es ein mitreißendes Programm. Unter anderem gastierte der als „singender Friseur“ bekannt gewordene Tim Toupet und holte mit seinen Gassenhauern Herren und Damen mühelos von den Stühlen. Mit von der Partie war auch das Prinzenpaar des Kulturausschusses Grafschafter Karneval (KGK) aus Moers. Für sie war es ein Heimspiel, auf das die Homberger Karnevalisten besonders stolz sind. Denn Alfred I. und Mareike I. sowie ihr gesamter Hofstaat kommen aus der Narrenzunft. „Ein Traum ist in Erfüllung gegangen“, sagte dazu Prinz Alfred auf seiner Heimatbühne.

Narrenzunft: Tanzformation „Eternal Flames“ wird 20 Jahre alt

Die Kindersitzung der Narrenzunft fand am Samstagmittag in der Glückauf-Halle statt. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Begleitet wurde das Prinzenpaar von der Großen Garde der Narrenzunft. Deren Showtanzformation hat ebenfalls einen Grund zu feiern. Die „Eternal Flames“ werden 20 Jahre alt und können dabei auf einige gewonnene deutsche und europäische Meisterschaften zurückblicken.

Neben dem großen Prinzenpaar stammt auch das Jugendprinzenpaar des KGK, Chris und Anna Sophie, aus der Narrenzunft. Dazu passt der diesjährige Sessionsorden, auf dem drei Karnevalisten Arm in Arm unter dem Wahlspruch „Vereint in der Narrenzeit“ laufen: ein Mitglied des Hauptausschusses Duisburger Karneval in rot und weiß, ein Narrenzunftler in grün und weiß sowie ein Mitglied des KGK in hellblau und weiß.

Die Homberger Karnevalisten sind seit der kommunalen Neuordnung, als Homberg den Altkreis Moers in Richtung Duisburg verlassen musste, Mitglied in beiden Karnevalsdachverbänden. „Somit können wir in dieser Session die 44-jährige Zusammenarbeit zwischen Moers und Duisburg feiern“, freut sich Narrenzunft-Pressesprecher Manfred Dürig. Zur Herrensitzung kam nämlich auch das Prinzenpaar aus Duisburg. Genauso gastierten die Kinderprinzen aus beiden Karnevalskreisen bei der Kindersitzung und sorgten im karnevalistischen Sinne für interkommunale Verständigung.