Es ist schwer zu sagen, wer am Ende am meisten gestrahlt hat. Waren es Sophie, Armin und Heinz, oder doch eher Noah, Emma und Etlina? Begeistert waren ausnahmslos alle Teilnehmer der Entdeckertour in der Peterkirche. Jeden Freitag treffen sich die Kinder der Kita gemeinsam mit einigen Besuchern der Tagespflege Hirschel in der Kirche in Hochemmerich. Allerdings keinesfalls zum regulären Gottesdienst. Denn statt des Pfarrers sind Käpt’n Pelle und Kita Leiter Robin Wagner diejenigen, die durch das knapp einstündige Programm führen.

Mit tatkräftiger Hilfe von Kirsten Zander, Wagners Kollegin, die aber in dieser Zeit mehr Pelle als Kirsten ist und die Handpuppe im Piratenlook mit Leben füllt. Pelle und Robin machen sich gemeinsam mit Kindern und Senioren Gedanken darüber, was man eigentlich in Kirchen so alles darf und was nicht. Rennen? Eher nicht. Telefonieren? Da besteht schon Diskussionsbedarf. Im Zweierteam Jung und Alt machen sich beispielsweise Sophie und Emma lebhaft Gedanken zum Thema Telefonieren und kommen zum Schluss, dass es im Notfall okay ist, sonst aber nicht. „Ähnlich wie Rennen“, fügt Emma hinzu, das darf man bestimmt auch, wenn es brennt.

Kirche auf spielerische und lockere Weise vermitteln

Mit dieser Idee sind Herr Wagner und Pelle einverstanden und nun geht es auf Schatzsuche. Heute sind in der Kirche an unterschiedlichen Stellen Schätze versteckt, die nun im Team gesucht werden müssen. „Wir wollen den Kindern die Kirche näherbringen, auf spielerische und lockere Weise“, erklärt der Kita-Leiter das pädagogische Konzept, das hinter der Maßnahme steckt, die von der katholischen Familienbildungsstätte gesponsert wird und vorerst auf acht Wochen ausgelegt ist.

Vor allem die ältere Generation kann hier viel helfen und den Kleinen erklären, was man in der Kirche eigentlich genau macht, wozu der Altar gut ist und wieso da ganz hinten ein Becken mit Wasser ist. „Manchmal haben Kinder und Senioren ein ganz unterschiedliches Bild von Kirche. Diese Ansichten ergänzen sich dann ganz wunderbar und es gibt viel Spielraum für Interpretationen und neue Ideen. Nicht nur für die Kinder, auch für die Senioren“, sagt Wagner, der in den kommenden Wochen noch ganz viel mit der heterogenen Schar vorhat.

Staunen über das ewige Licht

An diesem Tag bekommen die Kinder an jeder Anlaufstelle kleine Sticker mit Erklärungen, die sofort begeistert in das Arbeitsheft geklebt werden, das Pelle zu Beginn ausgeteilt hat. Manchmal auch mit Hilfe der Großen. „Es ist so schön, mal wieder Kontakt zu kleinen Kindern zu haben“, strahlt Sophie, die früher selbst viel mit Kindern gearbeitet hat und jetzt ungeduldig von Emma zum Tabernakel gezogen wird.

Die Geschichte vom echten Kirchenschatz

Hier erzählt Robin Wagner gerade die spannende Geschichte vom echten Kirchenschatz, der tatsächlich dort drin versteckt ist. Robin würde da gerne sofort nachschauen und ist schon fast dabei, das sakrale Artefakt zu erklimmen, um an die Stelle mit dem Schlüssel zu kommen, als sein Seniorenpartner eingreift und erläutert, dass er da noch ein wenig warten muss und der Schatz in der Osterwoche vom Pfarrer herausgeholt wird. Robin nimmt es nicht weiter krumm und bestaunt mit seinen Kindergartenkollegen das ewige Licht, das auf den Tabernakel hinweist, wie Robin und Pelle gerade erklären.

Mit diesen spannenden Geschichten vergeht die Zeit wie im Fluge und schon singt das Grüppchen das Abschiedslied und man sieht allen Beteiligten an, dass sie sich schon super auf das nächste Mal freuen. Dann wollen Pelle und Co. das Kirchenschiff vermessen und gucken, wie viele kleine und große Schritte man dafür braucht.