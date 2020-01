In Bergheim gibt es jetzt eine „Bike & Ride Anlage“. Hierkönnen Nutzer vom Fahrrad in die öffentlichen Verkehrsmittel.

Duisburg-Rheinhausen. Umweltbewusstes Fortbewegen: In Bergheim gibt es jetzt eine „Bike & Ride Anlage“. Hier können Fahrradfahrer vom Sattel in den Bus umsteigen.

Rheinhausen: „Bike & Ride Anlage“ geht in Betrieb

Park & Ride Plätze gibt es seit Jahren für Pendler an vielen Stellen. Seit wenigen Tagen gibt es jetzt einen Parkplatz zum umweltbewussten Umsteigen der besonderen Art. An der Haltestelle Oestrum in Bergheim ging die erste „Bike & Ride Anlage“ in Betrieb.

„Klimafreundlich ist dieser Umstieg allemal“, findet Ferdi Seidelt, Fraktionschef der CDU in der Bezirksvertretung. Auf Anregung aus der Bevölkerung hatte die CDU den Wunsch aufgegriffen und in der BV einen Antrag gestellt.

Fahrradständer in Bergheim erst nicht angenommen

Die Verwaltung checkte verschiedene Varianten zur Projekt-Umsetzung und reagierte. „Zuerst wollten die Radler die Fahrradständer nicht lieb haben“, meinte Seidelt. Vielleicht lag es daran, dass keine Beschilderung mit Fahrradsymbolen auf die Funktion hinwiesen. Dabei sollten Fahrradständer doch selbsterklärend sein.

In den ersten Tagen standen die Fahrräder nach wie vor „angebunden“ an Bäumen und Pfosten, lagen am Boden, an der Wiesenstraße und an der Bahntrasse. Mittlerweile, so freut er sich, finden die felgenkillerfreien Pedalo-Halter immer mehr ihre Nutzer. Was auch eine Menge Sinn macht. Denn so manches Schüler-Zweirad kostet schon einiges – und das sollte einen angemessenen Parkplatz haben.