Rheinhausen: Sonntagskonzerte starten unter Corona-Auflagen

Duisburg-Rheinhausen. In den Volkspark kehrt am Sonntag, 7. Juni, die Musik zurück. Allerdings sind bei den beliebten Sonntagskonzerten nur 100 Zuhörer zugelassen.

Wer hätte das vor einigen Wochen gedacht? Noch vor der Sommerpause geht es zaghaft wieder los mit der Kultur in NRW. Theater, Opern, Konzerthäuser und Kinos dürfen wieder öffnen, bis auf weiteres allerdings für maximal 100 Gäste. Grund genug, am kommenden Sonntag, 7. Juni, auch wieder Zuhörer in den luftigen Musikpavillon des Rheinhauser Volksparks einzuladen. Bühne frei für die beliebten Sonntagskonzerte! Sieben Termine sind geplant. Den Anfang machen die Musiker des Bläserensembles der Philharmoniker. Es gibt zünftige Egerländermusik.

Nur 100 Zuschauer sind in diesem Jahr bei den Sonntagskonzerten im Volkspark erlaubt. Hier ein Bild aus dem Vorjahr. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Allerdings finden alle Sonntagskonzerte unter den Vorgaben der Coronaschutzverordnung statt - darauf weist die Stadt ausdrücklich hin. Trotz der großzügigen Parkanlage bitten die Organisatoren um Verständnis, dass die Abstands- und Hygieneregeln unbedingt eingehalten werden müssen und man möglicherweise keinen Sitzplatz mehr bekommt. Und, auch das ist neu in Corona-Zeiten: Die maximal 100 Zuschauer werden von Ordnern zu ihren Stühlen geleitet, damit die Abstände gewahrt bleiben.

Für die, die einen Sitzplatz ergattern, gibt es jede Menge Musik und gute Stimmung an der frischen Luft. Etwa mit Hilfe von Volksmusik, Schlagern und handfestem Rockabilly, mit Liedern von der See und von der Liebe, gewürzt mit einer kräftigen Prise Humor. Dahinter steckt die Duisburger Band Wahre Freunde, die am 14. Juni erwartet wird. Wer an diesem Tag keine Zeit hat - ein weiterer Auftritt als zweiter Teil folgt am 12. Juli.

Eintritt frei Das erste Konzert ist am Sonntag, 7. Juni, mit dem Bläserensemble der Philharmoniker. Bis 19. Juli steht jede Woche ein Auftritt im Musikpavillon auf dem Programm. Der Eintritt ist frei, die Musiker spielen maximal 75 Minuten. Los geht es jeweils um 15 Uhr. Aktuelle Informationen stehen auch bei Facebook: www.facebook.com/SonntagskonzerteRheinhausen

Als nächstes ist die Musikvereinigung Duisburg-West am 21. Juni an der Reihe. Für treue Konzertbesucher ein Pflichttermin: Die Musiker sind nicht nur durch viele Auftritte bekannt, sondern auch durch die erfolgreiche Teilnahme bei Landesmeisterschaften der Spielmanns-, Fanfaren-, Hörner- und Musikzüge. Auch das BSW Mandolinen-Orchester Krefeld-Oppum 1951 steht seit Jahren mit seinen ruhigen, melodischen Klängen auf dem Volkspark-Spielplan. Auch diesmal, am 28. Juni, erklingen Auszüge aus dem prallen Repertoire: von Klassik bis Folklore ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Am Sonntag, 5. Juli, haben die Treuen Bergvagabunden zugesagt. Sie bringen unter anderem deutsche Volkslieder mit, die in den 60er und 70er Jahren etwa von Heino gesungen wurden.

Mitsingen ist bei Anja Lerch ausdrücklich erwünscht

Aber es gibt auch neue Gesichter. Erstmals ist die Sängerin Anja Lerch dabei, die am 19. Juli eine Mischung aus aktuellen Hits und Evergreens zum Mitsingen präsentiert. Wie alle Musiker freut sich auch die erfolgreiche Duisburgerin darauf, nach zahlreichen Absagen wieder für zumindest 100 Menschen singen zu dürfen. Dies ist zunächst auch der Abschluss der Reihe, die mit finanzieller Hilfe des Bauvereins Rheinhausen und des Fördervereins für Kultur- und Brauchtumspflege Rheinhausen und Rumeln-Kaldenhausen zustande kommt. Und so bleibt nur noch eins. Sich auf Sonntag freuen - und auf trockenes Wetter hoffen!