Trotz Corona: Erfolgreiche Sternsinger-Aktion in Rheinhausen

Nicht von Tür zu Tür, aber auf Markt- und Spielplätzen spendeten die Sternsinger der Pfarrei St. Peter in Duisburg-Rheinhausen coronabedingt in diesem Jahr ihren Segen.

Duisburg-Rheinhausen. Die Rheinhauser Pfarrei St. Peter freut sich über das Engagement der Sternsinger. Sie sammelten 12.000 Euro für Kinder-Hilfsprojekte.

Es war eine Sternsingeraktion unter erschwerten Bedingungen. Die sonst üblichen Hausbesuche durch Kinder, die als Königinnen und Könige durch die Straßen ziehen, waren in diesem Jahr nicht möglich. Für das Sternsingerteam in St. Peter war schnell klar: ausfallen soll die Aktion deshalb nicht.

Es mussten neue, sichere Wege gefunden werden, um den Segen der Sternsinger in die Häuser der Stadt zu bringen – ohne Hausbesuche und im Rahmen der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen. Das Team in St. Peter entschied sich, „Segenstüten“ zu packen.

Segensverteilung auf Spielplätzen und an Straßenecken

Darin waren neben dem üblichen Segensaufkleber auch einige Impulse und Informationen rund um die Sternsingeraktion sowie die königlichen Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe zu finden. Alle waren eingeladen, in diesem Jahr selbst zu Segensbringer zu werden. In den Kirchen und an verschiedenen „Segensstationen“ im Stadtgebiet konnte man für sich und seine Nachbarn den Segen abholen.

So postierten sich die Pfadfinder St. Ludger am Sonntag an Spielplätzen und Straßenecken im Stadtteil Asterlagen, um auch dort den Segen zu verteilen. Auch auf den Wochenmärkten in Bergheim und Hochemmerich war das Team mit Ständen präsent. Über 800 Segenstüten und 500 Segensaufkleber fanden auf diese Weise den Weg zu den Menschen.

Segen war vielen Menschen in diesem Jahr besonders wichtig

Auch Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Liß freute sich über eine Segenstüte und den Besuch einer Sternsingerdelegation, wenn auch Corona-bedingt in kleinerem Rahmen als sonst. „Mich hat besonders berührt, wie viele Menschen den Segen auch für ihre Nachbarn und Menschen in ihrem Umfeld mitgenommen haben“, resümiert Peter Fendel, Pastoralreferent in St. Peter: „Wir sind sehr froh, dass wir die Aktion auch unter den momentanen Bedingungen durchgeführt haben. Aus den vielen positiven Rückmeldungen ist uns deutlich geworden, dass der Segen der Sternsinger vielen Menschen in diesem Jahr besonders wichtig war. Mit so einem tollen Ergebnis hätten wir nicht gerechnet. gerade in diesen Zeiten!“

Sternsinger in Rheinhausen: Geld kommt Kindern in der Ukraine zu Gute

Die Pfarrei bedankt sich bei allen, die die Aktion auch in diesem Jahr unterstützt haben. Unter dem Motto „#hellerdennje – die Welt braucht eine frohe Botschaft“ hatte das Sternsingerwerk in diesem Jahr aufgerufen, kreative und kontaktlose Formen des Sternsingens zu finden. Es war die 63. Sternsingeraktion. Das Sternsingerwerk unterstützt Hilfsprojekte für Kinder in aller Welt. Mit dem Beispielland Ukraine standen in diesem Jahr vor allem Kinder im Fokus, die von Arbeitsmigration betroffen sind und ohne Eltern aufwachsen müssen. Es kamen 12.000 Euro zusammen.