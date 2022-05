Wo der Duisburger Westen zum Wilden Westen wird

Duisburg-Rheinhausen. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause heißt es endlich wieder für Reiterinnen und Reiter: Go West! Grund ist das Westernreitturnier in Rheinhausen.

Zwei Jahre dauerte die Pandemie-Zwangspause auch für eine Traditionsveranstaltung, zu der Freizeitreiterinnen und -reiter aus der Region gerne nach Duisburg reisen. Doch am kommenden Wochenende heißt es für sie endlich wieder: Go West!

Zum 30. Mal veranstaltet die städtische Abenteuerfarm Robinson in Kooperation mit dem Robinson-BSP-Förderverein e.V. das Freizeit- und Westernreitturnier, das eigentlich jährlich stattfindet. Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Mai, können die Fans dieser Art des Reitens auf der Farm an der Saarstraße 9 in Friemersheim wieder ihr Können in verschiedenen Disziplinen demonstrieren.

Arbeit mit Rinderherden

Beginn ist am Samstag um 13 Uhr mit dem Reining, der Westerndressur, die ihren Ursprung in der Arbeit mit Rinderherden hat. Es folgt das Ribbon Race, einem Rennen zweier Reiter, die durch ein Band an den Händen verbunden sind. Auch das Pole Bending, ein Slalomrennen, steht an diesem Tag auf dem Programm.

Geschicklichkeit und Reitkunst sind gefragt

Am Sonntag geht es ab um 11 Uhr mit folgenden Wettbewerben weiter an: Keyhole Race, Barrel Race und Flag Race. Beim Keyhole Race müssen Reiter und Pferd in ein aus Holzstangen gelegtes Schlüsselloch so schnell wie möglich herein- und herausreiten. Beim Barrel Race gilt es, drei Tonnen in einer bestimmten Reihenfolge zu umrunden. Fahnen im Eimer bei dem Ritt auswechseln müssen die Teilnehmer beim Flag Race.

Zudem messen sich die Westernreiter am Sonntag ab 11 Uhr beim Trail, einem Geschicklichkeitsparcours mit verschiedenen Aufgaben. Dabei gilt es vor allem, mit sanften Hilfen die unterschiedlichsten Hindernisse wie etwa eine Wippe, ein Flattertor oder eine Brücke zu überwinden. Je nach Teilnehmerzahl kann der Trail-Wettbewerb auch parallel zu den anderen Wettbewerben laufen.

Geschicklichkeit und ein gutes Verständnis zwischen Reiter und Pferd ist beim Westernreiten die Basis des Erfolges. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

In dem Turnier am kommenden Wochenend werden rund 30 Freizeitreiterinnen und -reiter aus Duisburg und vielen umliegenden Städten zeigen, was sie gemeinsam mit ihren Pferden können. Der Samstag klingt ab 18 Uhr zünftig mit Live-Musik aus.

Freier Eintritt zum Reitturnier

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Der Förderverein versorgt Gäste und Reiter mit Kaffee, Kuchen und Getränken, auch ein Grillstand wird zu der passenden Western-Atmosphäre beitragen. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen der Robinson-Abenteuerfarm telefonisch unter 02065/22623 zur Verfügung.

