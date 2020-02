Implosion wegen Inklusion - ja, er könnte Wutanfälle bekommen hinsichtlich der Politik, die in Kitas abgeht. Ständiger Personalengpass bei immer größer werdenden Gruppen, auch wegen der Inklusion, sind ein Ärgernis. Der Berliner Yves Macak betreibt im Grunde genommen Real-Satire: Alle Geschichten aus seinem Programm „R-Zieher sind Superhelden!“ scheint der Mittdreißiger selbst erlebt zu haben – eben im Berufsbild des staatlich anerkannten Erziehers. Und so wissen die etwa 70 Gäste im Rumelner Kulturspielhaus manchmal gar nicht, ob sie wegen der scheinbar realitätsfremden, absurden Schilderungen des Komödianten aus dem Kindergartenumfeld lachen oder weinen sollen.

Vogelstraußeltern stecken gern den Kopf in den Sand

Die Lacher von fünf jungen Damen aus der ersten Reihe durchziehen sein Programm: „Ihr werdet hier zum Selbstläufer!“, lächelt Yves Macak ihnen zu. Wahrscheinlich haben die jungen Mädels die gleiche Berufswahl wie er getroffen – und finden sich selbst nur zu gut wieder in seinen Anekdoten.

„Kinder sind was ganz Feines“, ist Yves Macak trotz seiner Berufsjahre immer noch überzeugt. Nur ihre Eltern seien ein Problem. So betreibt der R-Zieher eine eigene Klassifikation dieser Spezies nach einem Schema, das weit über die Einteilung in „Helikoptereltern“ und „U-Boot-Eltern“ hinaus geht.

Er unterscheidet weiter in Nandu-, Maulwurf-, oder Vogelstraußeltern, wobei er für jede Gruppe die signifikanten Merkmale parat hat. „Spricht man die Vogelstraußeltern an auf ein Problem, das ihr Kind in der Gruppe bereitet – was machen sie? Natürlich stecken sie den Kopf in den Sand“, erlebt Macak.

Die Sache mit dem Biberpaps

Ganz unheimlich ist ihm der sogenannte „Biberpaps“. „Ja, der hat eine OBI-Family-Card, er schaut sich genüsslich in der Kita um und möchte am liebsten das ganze Mobiliar nach seinem Gusto, aber „Do-it-Yourself“ umgestalten“, kennt Macak diese Art von Vätern sehr genau.

Viele nervige Elterngespräche muss der R-Zieher neben seiner eigentlichen Arbeit, der Kinderbetreuung und -förderung, noch bewerkstelligen, so dass ihm öfters innerlich der Kragen platzt: „Da implodiere ich.“ Vor allen Dingen, wenn die Eltern wie „Kuckuckseltern“ ihre Kinder schon vor seinem Arbeitsbeginn in der Kita abgeben wollen. „Wenn ich morgens ankomme gegen 5.40 Uhr, stehen da schon 20 Autos mit Elternteil und Kind. Glauben Sie mir, manche Eltern rutschen auf ihrer eigenen Schleimspur, wenn sie sich bei mir bedanken, dass ich die Türe öffne.“ Von melodramatischen Abschiedsszenarien, die an Scarlett O‘Hara in „Vom Winde verweht“ erinnern, weiß Macak zu berichten, als eine Mutter ihrer Tochter erklärt, sie müsse doch nur arbeiten.

Als Zugabe gibt es nach der Melodie von Hubert Kahs „Sternenhimmel“ allerdings das Lied „Elternabend“, von Yves Macak umgeschrieben. Auch dazu kann der R-Zieher einiges berichten: „Diese Begegnungen finden oft im Stuhlkreis mit einem Wollknäuel statt.“ Es soll schon Eltern gegeben haben, die die Versammlung mit einem selbst gestrickten Pullover verlassen haben, behauptet der Mann, der mit einem Superhelden-Kostüm die Bühne betreten hat. Am Schluss weiß man: Den Superhelden-Nimbus hat er sich redlich verdient.