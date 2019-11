Duisburg Der lange Weg zur Urkunde

Anders als in den vergangenen Jahren, in denen im Schnitt 50 Autofahrer geehrt wurden, waren es in diesem Jahr nur 13.

Verkehrswacht-Vorsitzender Günter Walter sieht in der komplizierten Informationsbeschaffung einen möglichen Grund für den Rückgang.

„Der Fahrer muss einen Antrag nach Flensburg schicken, den bekommt er zurück und muss ihn dann wiederum an uns schicken, wir dürfen das aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht übernehmen.“