Wie Duisburgerin mit ihrem Kuschelhund Kinder begeistert

Sie trägt ein pinkfarbenes Shirt und Pippi-Langstrumpf-Zöpfen, er ist ein flauschiges Wesen mit großen braunen Knopfaugen. Seit 2016 sind Mareike Lenz und ihr sprechender Kuschelhund Honk als „Honk und Hanna“ in Schulen und Kitas unterwegs. Ein erfolgreiches Duo, schon über 1000 Vorstellungen haben sie gegeben, zum Jubiläum haben die Kinder der Grundschule Humboldtstraße gratuliert.

Ihren Hund macht die Duisburgerin selbst: „Es ist schon der 15. Honk“. Denn der wird von den Kindern so gern umarmt, dass sie die zerliebten Exemplare immer wieder erneuern muss. Und auch die musikalischen Geschichten, die sie mit dem flauschigen Kopfkissen an der Seite erzählt, komponiert und schreibt Mareike Lenz selbst und setzt sie im kleinen heimischen Tonstudio um.

Mit einer Kinderrolle in „Tabaluga & Lilli“ begann es in Oberhausen

Schon früh hat Mareike Lenz Musik und Theater für sich entdeckt. Ihre erste Kinderrolle hatte sie beim Musical „Tabaluga & Lilli“ in Oberhausen, wo sie aufwuchs. 2005 wurde sie als 18-Jährige für das Musical „Schlussakkord“ mit dem Oberhausener Theaterpreis ausgezeichnet. 2014 hat sie ihr Studium im Fach Komposition für Film und Theater an der Kunsthochschule Arnheim abgeschlossen. „Mein Studium war sehr praxisorientiert, neben dem Hauptfach belegte sie auch die Fächer Querflöte, Klavier und Dirigieren.

Honk und Hanna beim Redaktionsbesuch: Mareike Lenz hält den kuscheligen, witzigen Honk im Arm. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Das Schauspielern hat sie sich selbst erarbeitet. „Honk und Hanna habe ich eigentlich nicht für mich geschrieben“, sagt Mareike Lenz. Inzwischen gibt es sieben Folgen des Musicals für Kinder von zwei bis zehn Jahren, darunter Titel wie „Honk und Hanna im Eispalast“ oder „Honk und Hanna und der dicke Frosch“. Es geht um Einsamkeit, Talente oder die Wunder der Natur. Es sind Geschichte über wahre Freundschaft und die Kraft der Fantasie, „die man im Kinderzimmer entwickeln könnte“. Jedes Jahr kommt eine neue Weihnachtsgeschichte hinzu.

„Honk und Hanna“ aktivieren zum Mitmachen

Mareike Lenz ist viel unterwegs, spielt auch vor großem Publikum wie beim Sylter Hafenfest, vor 200 Grundschülern oder vor den ganz kleinen Zuschauern in Kitas, wo schon Zweijährige eine halbstündige Vorstellung erleben. Wie sie es schafft, die Kinder zu fesseln? „Man muss wie ein Dirigent das Publikum leiten, die Fantasie der Kinder ansprechen, sie zum Mitmachen aktivieren.“

Und ihr Publikum ist vom lustigen Honk und Hanna begeistert, was sich in vielen Streicheleinheiten für Honk und (gemalte) Fanpost für Hanna ausdrückt. „Ich mache tolle Erfahrungen in den Duisburger Schulen, die Kinder sind so lieb und toll, so herzlich und diszipliniert“, sagt Mareike Lenz. Bis zu sechs Vorstellungen gibt sie am Tag. „Das ist schon sportlich“, räumt die 33-Jährige ein. „Aber ich liebe Theater.“ Und die Kinder lieben sie – und natürlich Honk.