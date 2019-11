DVG Wie sich die DVG in Duisburg auf den Winter vorbereitet

Duisburg. Experten der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) erklären, wie sie Busse, Bahnen und Haltestellen winterfest machen wollen. Ein Überblick.

In den Nächten ist es bereits richtig kalt. Die Experten der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) erklären, wie sie Busse, Bahnen und Haltestellen winterfest machen wollen.

„Unsere Weichen haben eine Heizung“

Straßenbahnen seien immer mit Weichenbesen und Schienenkratzer unterwegs. Mit den Weichenbesen können Fahrer Schnee von den Weichen fegen, mit den Schienenkratzern Eis aus den Rillen der Schienen entfernen. „Das müssen unsere Fahrer zum Glück so gut wie nie machen“, sagt Andreas Offer, Abteilungsleiter Schienenfahrzeugtechnik bei der DVG. „Denn unsere Weichen haben eine Heizung.“

Wenn die Temperatur auf drei Grad Celsius sinkt und Schneefall einsetzt, gehen an den rund 150 Weichen im Stadtgebiet automatisch die Heizungen an. Die Leitstelle könne dies bei Bedarf auch manuell steuern. Wenn der Winter richtig Einzug hält, setzt die DVG die sogenannte Schneewache ein. In der Betriebsruhe fahren dann Bahnen über die Schienen, um sie von Schnee frei zu halten. Damit werde auch das Vereisen der Fahrleitung verhindert.

Sand verhindert das Durchdrehen der Radreifen beim Anfahren

Zusätzlich fährt der Schienenschleifwagen der DVG mehrmals am Tag über die Gleise und entfernt Schmierfilme. Sand verhindert das Durchdrehen der Radreifen beim Anfahren. Dafür streuen Anlagen, die sich in den Fahrzeugen befinden, Sand vor die Reifen.

„Wenn die Schienen glatt und rutschig sind, streuen sie den Sand automatisch“, erklärt Offer. „Der Fahrer kann auch selbst streuen,wenn er ins Rutschen kommt.“ Auch bei Notbremsungen kommt der Sand automatisch zum Einsatz. Auf dem Gelände am Betriebshof Grunewald steht ein Silo, das rund 20 Tonnen Sand fasst. Im Jahr benötigt die DVG etwa 200 Tonnen.

Busse fahren mit Ganzjahresreifen

Die Busse fahren laut DVG alle mit Ganzjahresreifen sowie mit modernen Heizungs- und Klimaanlagen. Wichtig: Wenn Bushaltestellen von Glatteis und Schnee befreit werden müssen, ist die Stadt oder oder der jeweilige Grundstückseigentümer dafür zuständig. An den Straßenbahnhaltestellen ist die DVG verantwortlich.

