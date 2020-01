Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wissen autodidaktisch angeeignet

Alfred Rudolph und Hermann Winters bauen seit mehr als 45 Jahren zusammen Lautsprecher in Handarbeit. Seit dem Jahr 1976 betreiben sie ihr Geschäft an der Koloniestraße 203 in Neudorf-Süd. Sie gelten weltweit als einer der Technologieführer im Bereich der Horn-Lautsprecher.

Sein Wissen über den Bau von Lautsprechern hat sich Alfred Rudolph autodidaktisch angeeignet. Das Architekturstudium brach er nach der Eröffnung des Ladens in Duisburg ab. Hermann Winters ist gelernter Elektrotechniker.