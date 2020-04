Wissenschaftler fragt Duisburger nach der Verkehrspolitik

Duisburg. Wie bewerten Sie den Nahverkehr in Duisburg? Auf diese und andere Fragen sucht Christian Lutz bei einer Online-Umfrage Antworten bei den Bürgern.

„Die Verkehrspolitik ist ein Thema, das zunehmend breiter und hitziger diskutiert wird“, sagt Christian Lutz. Der Politikwissenschaftler der Uni Duisburg-Essen (UDE) untersucht deshalb in einem Forschungsprojekt, wie die Duisburger mit dem Verkehr in ihrer Stadt zufrieden sind und bittet die Bürger deshalb, sich an einer Online-Umfrage zu beteiligen.

Anreiz: Zehnmal 20 Euro für die Teilnehmer

„Der Verkehrssektor ist ein Bereich, der bislang noch kein CO eingespart hat“, sagt der gebürtige Sermer, der an der NRW School of Governance der UDE studiert. Das stelle insbesondere eine Stadt wie Duisburg, die einerseits stark vom Güterverkehr belastet ist, andererseits aber angesichts ihrer Haushaltslage nur begrenzt zu eigenen Investitionen in der Lage ist, vor besondere Herausforderungen. Den Spagat zwischen den Möglichkeiten, das Angebot zu verbessern und den Erwartungen der Kunden des ÖPNV belege auch die zuletzt engagiert geführte Diskussion um den neuen Nahverkehrsplan.

„Ich möchte die Unterschiede zwischen den Stadtteilen beleuchten“, sagt Christian Lutz über sein Forschungsprojekt bei Prof. Dr. Achim Goerres. „Ich möchte erfahren, wie die Akzeptanz des Angebots ist und frage, unter welchen Voraussetzungen sich die Duisburger einen Umstieg auf Bus und Bahn vorstellen können. Am Ende soll ein möglichst repräsentatives Ergebnis stehen.“

Kleiner Anreiz, zehn Minuten zu opfern: Unter allen Teilnehmern werden zehnmal 20 Euro verlost. Bis Ende ist Monats können die Duisburger sich beteiligen, zur Online-Umfrage unter dem Link: https://t1p.de/verkehrspolitik-du