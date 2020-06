Wohnmobil in Alt-Walsum gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Duisburg. Unbekannte haben im Duisburger Norden ein hochwertiges Wohnmobil gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Unbekannte haben in Duisburg in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein hochwertiges Wohnmobil gestohlen. Das Fahrzeug wurde zuvor an der Bürgermeister-Stapp-Straße in Alt-Walsum geparkt.

Bei dem Wohnmobil handelt es sich um einen zweieinhalb Jahre alten Knaus Van Tourer mit dem Teilkennzeichen DIN-S in der Farbe Graubeige. An der Beifahrerseite hat der Wagen über die gesamte Länge eine Kassettenmarkise montiert.

Wohnmobil in Duisburg gestohlen: Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die das Wohnmobil seit Freitag gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Interessant ist für die Kripo ebenfalls, ob sich jemand das geparkte Fahrzeug zuvor genauer angeschaut hat. Hinweise nimmt die Polizei unter 0203 2800 entgegen.

