Zivilstreife erwischt Sprayer (41) in Duisburg-Wedau

Duisburg. Die Polizei hat nachts in Wedau einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt. Da er keinen Ausweis dabei hatte, musste er mit auf die Wache.

Eine Zivilstreife hat in der Nacht zu Mittwoch in Wedau einen Mann erwischt, der gerade ein Graffiti an eine Wand der Eisenbahnbrücke am Kalkweg sprühte.

Seinen Rucksack samt Sprühdosen und Handschuhen stellten die Polizisten gegen 2 Uhr sicher. Da der Graffitisprayer keinen Ausweis dabei hatte, brachten die Beamten den 41-Jährigen ins Gewahrsam.

Nach der Identitätsfeststellung durfte er wieder nach Hause gehen. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen der Sachbeschädigung durch Graffiti auseinandersetzen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]