Zoo Duisburg: Neue Erdmännchen-Familie zieht ein

Duisburg. Der Zoo Duisburg hat das Erdmännchen-Gehege renoviert. Jetzt zieh dort eine neue Familie ein. Die Weibchen übernehmen dabei das Kommando.

Eine neue Erdmännchenfamilie zieht in den Zoo Duisburg ein. Damit die kleinen Raubtiere sich auch wohlfühlen, hat der Tierpark in den vergangenen Wochen das Gehege renoviert.

Die eine Hälfte der Rasselbande ist schon da: Die zwei Weibchen Scarlett und Sophia sind bereits aus dem Zoo Halle nach Duisburg gezogen. Der Tierpark warten nun auf die Ankunft der beiden Franzosen Elvis und Emil. Gemeinsam sollen die vier die Basis für eine neue Erdmännchen-Gruppe legen. Dabei übernehmen übrigens die Weibchen das Kommando. „Das dominanteste Weibchen wird sich einen Partner aussuchen und nur mit ihm für Nachwuchssorgen“, erklärt Zoo-Biologe. Mit bis zu drei Würfen pro Jahr könnte die Familie schnell wachsen.

Zoo Duisburg: Erdmännchen-Gehege renoviert

Für die langfristige Ansiedlung der neuen Erdmännchen-Familie hat der Zoo nach dem Auszug der Vorgänger im Jahr 2019 intensiv am Gehege gearbeitet. Neue Tunnelröhren wurden verlegt, der Boden getauscht und das Gelände neu strukturiert. Und: Wärmestrahler sollen dafür sorgen, dass die in Südafrika beheimateten Tiere im deutschen Winter keine kalten Pfoten bekommen.

Sophia und Scarlett erkunden ihr neues Zuhause nach Bericht von Zoo-Sprecher Christian Schreiner noch etwas schüchtern. Wer ihre Erkundungstouren in der Nachbarschaft von Zebra und Co. beobachten möchte, braucht Geduld. Die Tiere haben jederzeit die Möglichkeit, sich in den rückwärtigen Bereich des Geheges zurückzuziehen.

Tiere leben in großen Gruppen

Erdmännchen leben in freier Wildbahn in Gruppen von mehr als 30 Tieren. Auf ihrer Suche nach Nahrung tippeln die geschickten Jäger durch den Sand und erbeuten Spinnen, Skorpione, kleine Vögle sowie andere Insekten. Eine Besonderheit: Während die Gruppe auf der Jagd ist, hält ein Wächter an einer erhöhten Position Ausschau nach Feinden. Gibt er Alarm, zieht die Familie sich in ihre unterirdischen Gänge zurück.

