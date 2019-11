Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zum Unternehmen: Cosimo

Die Cosimo Investment Group mit Sitz am Stapeltor wurde 1995 gegründet von den Brüdern Oral und Ayhan Coskun als Immobilienverwaltungs- und Handelsgesellschaft. Das Familienunternehmen erwirbt, besitzt und entwickelt nach eigenen Angaben bundesweit Immobilien und Grundstücke.

Im vergangenen September eröffnete Cosimo ein Büro am Ku’damm in Berlin – in der Hauptstadt engagieren sich die Duisburger im Wohnungsbau. Zum Projekt-Portfolio gehören Büro- und Gewerbeimmobilien ebenso Wohn- und Handelsimmobilien und Studentenappartements.