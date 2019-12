120 Musiker sorgten in Isselburg für Weihnachtsstimmung

So richtig voll war wieder die Stadthalle in Werth am Wochenende. Kein Wunder: Am vierten Adventssonntag lädt das Isselburger Blasorchester hier traditionell zum Wohltätigkeitskonzert ein. Musikfreunde wissen, dass sie dort ein Blaskonzert in hervorragender Qualität erwarten. Und sie wurden auch dieses Mal nicht enttäuscht.

Denn auch das Abschlusskonzert zu „125 Jahre Blasmusik in Isselburg“ war in einem Jahr voller musikalischer Höhepunkte einfach grandios. „Und das zeigt uns“, wusste Heinz Streuff in seiner Begrüßungsrede, „dass die Blasmusik in Isselburg nicht nur eine Vergangenheit hat, sondern auch eine generationenübergreifende Zukunft.“

Melodien von Harry Potter wurden gespielt

„Mein Puls ist auf 180“, erklärte einer der jungen Musiker, bevor er mit den Issel-Bläsern auf die Bühne musste, um unter Leitung von Ralf Schmittkamp mit der Filmmusik „Harry Potter and the Prisoner of Azkaban“ von John Williams, sowie „Shaun the Sheep“ von Mark Thomas und „Havana“, dem Hit der kubanisch/amerikanischen Sänger Camila Cabello, das Konzert zu beginnen.

Mit viel Applaus forderte das Publikum eine Zugabe und wurden mit „Alle Jahre wieder“ dafür belohnt. „Man kann hören, dass schon viel Potential in diesen jungen Musikern steckt“, erklärte Jaak Notebaart, „aber am Anfang muss man auch sehr viel Spaß daran haben.“ Und der Spaß an der Musik war nicht zu überhören.

Isselburger Jugendblasorchester spielte bekannte Melodien

Das Konzert in der Stadthalle in Werth war wieder sehr gut besucht. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Eine freie Welt ohne Krieg? Wäre das nicht die Erfüllung viele unserer Träume. Oder ist das schon Fantasie? Die musikalische Umsetzung von Jacob des Haans Traum von einer Welt ohne Krieg, erlebte das Publikum nun in seiner „Free World Fantasy“ aufgeführt vom Isselburger Jugendblasorchester ebenfalls unter Leitung von Ralf Schmittkamp, gefolgt von der Filmmusik von „Game of Thrones“.

Die Musik von Ramin Djawadi gilt als eine der stärksten und unverwechselbarsten Filmmusiken der letzten Jahre. Mit „Visons“ des Komponisten Mario Bürki beendete das Jugendblasorchester sein Programm. Das kontrastreiche und dynamische Werk zeichnet sich durch seine mystischen Klangfarben aus und die Zuhörer wurden von dieser spannenden sowie lebendigen Vision in den Bann gezogen.

Als Zugabe gab es „Last Christmas“ zu hören

Diese waren von der Darbietung sowas von beeindruckt und ließen das Jugendblasorchester ohne Zugabe nicht von der Bühne. Mit „Last Christmas“ stimmte dieses dann auf die Weihnachtstage ein.

Willkommen hieß dann das Isselburger Blasorchester unter Leitung von Jaak Notebaert mit dem „Ceremonial Marsch“ von Jan van der Roost. Dieses Stück ist dem englischen Komponisten Edward Elger gewidmet und wurde zu dessen 50. Todestag 1984 veröffentlicht. Gewaltig war die Musik im zweiten Teil der Aufführung. Zu hören war die Geschichte der Stadt Tulsa in Oklahoma.

Mit „Tulsa – A Symphonic Portrait in Oil“ nahm das Blasorchester die Gäste mit auf eine Reise in die USA und mit drei Erfolgshits der amerikanischen Band Toto verabschiedete sich das Isselburger Blasorchester.

Viel Beifall für die Orchester

Als Zugabe gab es nach tosendem Beifall den „Kaiserin Sissi-Marsch“ komponiert von Timo Dellweg. Blasorchester und Jugendblasorchester präsentierten zum Abschluss gemeinsam „Music“ von Jon Miles, „Driving Home for Christmas“ von Chris Rea und stimmten mit „The Call of Christmas“ auf das kommende Weihnachtsfest ein.

Beendet wurde dieses fantastische Konzert mit „Oh, du Fröhliche“ und mit vollem Herzen stimmten die Zuhörer in dieses wunderschöne Weihnachtslied mit ein.

Erlös für den guten Zweck bestimmt

Der Erlös des Wohltätigkeitskonzertes geht an eine Isselburger Familie, die unverschuldet in Not geraten ist. Durch das Konzert führte als Moderator Bodo Biermann von der Musikschule Bocholt. Insgesamt standen etwa 120 Musiker am Sonntag auf der Bühne in der Stadthalle in Werth.