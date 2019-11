Zauberhafte Geschenkideen gibt es alljährlich auf dem Adventsmarkt in Hüthum.

Hüthum. Am ersten Adventswochenende findet in Hüthum wieder der beliebte Adventsmarkt statt. Über 30 Aussteller sind am 30. November mit dabei.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Adventsmarkt lockt mit über 30 Ausstellern nach Hüthum

Am ersten Adventswochenende ist er alljährlich ein Publikumsmagnet. Und das 2019 bereits zum 19. Mal. Auch dieses Jahr lockt der Hüthumer Adventsmarkt am 30. November wieder viele Glühweinfreunde an die St.-Georg-Kirche und den angrenzenden Schulhof. Über 30 Aussteller werden dann ihre Waren anbieten.

Der Heimatverein Hüthum-Borghees hat natürlich auch in diesem Jahr wieder das beliebte Event organisiert. Am Samstag, 30. November, haben interessierte Weihnachtsfreunde die Gelegenheit, in der Zeit von 14 bis 20 Uhr über den Adventsmarkt zu wandeln.

Originelle Geschenkideen

„Genießen Sie die traumhafte Atmosphäre auf einem der schönsten Adventsmärkte der Region“, wirbt der Veranstalter für seinen Markt.

Auf diesem werden selbstgefertigte Handarbeiten und originelle Geschenkideen angeboten. Neben Glühwein, Grünkohl und Gegrilltem erwarten die Besucher auch noch weihnachtliche Musik und Darbietungen vom Hüthumer Musikverein, dem Chor Taktlos und dem Solo-Trompeter Kalle Reichel.

Auch der Nikolaus schaut vorbei

Zudem hat sich auch in diesem Jahr wieder ein besonderer Gast angekündigt. Auch der Nikolaus stattet dem Markt einen Besuch ab.

2019 dürfen sich die Besucher wieder auf viele verschiedene Aussteller freuen. Über 30 Stände sind angemeldet worden. Unter anderem wird Jennifer Metzler Weihnachtsdeko anbieten, Waltraud und Monique Monse haben zudem handgenähte Plüschtiere, gestrickte Socken und Handschuhe im Angebot.