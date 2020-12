Angebranntes Essen: Feuerwehr Emmerich rückt zweimal aus

Bereits zwei Einsätze am Mittwochmorgen gab es für die Freiwillige Feuerwehr Emmerich.

Emmerich Am Mittwochmorgen musste die Feuerwehr Emmerich zu zwei Brandmeldeanlagen ausrücken. Auslösegrund war zweimal angebranntes Essen.

Am Mittwochmorgen musste die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Emmerich bereits zu zwei Einsätzen ausrücken. In beiden Fällen alarmierte eine Brandschutzanlage die Wehr. Und in beiden Fällen war angebranntes Essen die Ursache für den Einsatz.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Um 6.24 Uhr wurde die Einheit Stadt zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage auf die Max-Planck-Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte im Erdgeschoss eine leichte Verrauchung festgestellt werden. Die eingelaufenen Meldungen wurden erkundet.

Brötchen waren angebrannt

Dabei konnten im Küchenbereich angebrannte Brötchen als Auslösegrund festgestellt werden. Die Räumlichkeiten wurden gelüftet. Im Anschluss die Brandmeldeanlage zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.

Zur zweiten Brandmeldeanlage wurden die Einheiten Stadt und Hüthum um 9.11 Uhr auf die Wardstraße alarmiert.

Nach der Erkundung konnte in einem Aufenthaltsraum der Auslösegrund festgestellt werden. Es handelte sich um angebranntes Essen. Die Räumlichkeiten wurden gelüftet, im Anschluss die Anlage zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.