Anholt. Der ökumenische Adventskalender in Isselburg-Anholt machte am Freitag bei Familie Welling Station. Es wurde ein gesangskräftiger Abend.

Anholter kommen seit 20 Jahren zum Adventskalender zusammen

Die Adventszeit sorgt in vielen Familien jedes Jahr immer wieder für Stress. Geschenke müssen besorgt werden, die Schwiegereltern oder auch andere Gäste kommen zu Besuch, da hat die Wohnung einen gründlichen Hausputz nötig. Es werden Überlegungen angestellt, was man zu Weihnachten kochen will und die Liste der benötigten Zutaten muss abgearbeitet werden, der Festtagsbraten bestellt und auch noch ein Tannenbaum besorgt. Und wo haben wir denn den Christbaumständer und -schmuck vom vergangenem Jahr wieder aufbewahrt?

Zeit der Besinnung

Dabei vergessen viele den eigentlichen Sinn der Adventszeit und des Weihnachtsfestes. Denn Advent bedeutet Ankunft und in der Adventszeit bereiten sich die Christen auf das Weihnachtsfest und die Ankunft des Herrn, also die Geburt des Jesuskindes, vor.

Hildegunde Hagemann kam mit der Eltern-Kind-Gruppe der Musikschule zum Adventskalender in Anholt. Dieser fand am Freitag bei Familie Welling statt. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Die Adventszeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat, darüber nachzudenken, wofür es sich lohnt Zeit zu haben.

Seit mehr als 20 Jahre haben die Menschen in Anholt dazu Gelegenheit, wenn sie sich etwas von dieser Zeit nehmen und zu den kleinen Feierstunden des ökumenischen Adventskalender gehen – organisiert von Jutta und Julia Tenbruck, Simone Deckers-Terörde und Jutta Albers.

Hildegunde Hagemann kam mit Eltern-Kind-Gruppe der Musikschule

Am Freitag wurde bei der Familie Welling, Im Wiesengrund, das 20 Fenster erstrahlt und es waren viele gekommen, um ein paar Minuten der Stille zu genießen. Doch ganz so still war es doch nicht, sondern eher ein Abend der Freude mit viele Musik und für die Kinder. Hildegunde Hagemann war mit der Eltern-Kind-Gruppe der Musikschule in den Wiesengrund gekommen. Es wurden fröhliche Adventslieder gesungen und mit Begeisterung erklang auch das Lied von der Weihnachtsbäckerei.

„Das Lied kenne ich“, meinte dann auch der vierjährige Lio, „denn ich gehe in den Kindergarten und kenne alle Lieder“. Ein paar Gedichte wurden aufgesagt und da waren sich alle unter großem Gelächter sicher: „Wenn die 5. Kerze brennt, dann hat man Weihnachten verpennt.“

Ein fröhlicher Abend

Ein paar Weihnachtslieder auf der Blockflöte hatten Sophia und Marlene eingeübt und der Großvater von Marlene hatte schnell ein paar Wäscheklammern zur Hand, als die Noten drohten wegzufliegen. „Mir macht der Abend richtig Spaß“, meinte er, „und ich habe mich gefreut, dass meine Schwiegertochter und mein Sohn diesen Abend ausgerichtet haben.“ Sohn Tobias war im Übrigen für den Glühwein und den heißen Kakao zuständig. Und die leckeren Kekse fanden auch großen Anklang.

„Ich war bisher bei fünf Adventsfenstern“, meinte dann am Ende der Veranstaltung Claudia Straatman, „und dieses war für mich das Beste – einfach ein fröhlicher Abend“.

>> Noch zwei Adventskalender-Termine in Anholt

Teilgenommen an dieser Aktion hatten die Anholter Kindergärten, die Katholische Frauengemeinschaft, das DRK, die OGS, die Evangelische Kirche, die Kommuniongruppe, das Jugendhaus, Tagestreff Haus Rothkirch und die Familien Duesing, Schuch, Hüls, Roeloffzen und Welling gemeinsam mit der Familie Schlütter.

Für den 23. Dezember lädt die Familie Giesing, Harlingsweg 7, um 16 Uhr zum ökumenischen Adventskalender ein. Und zum Abschluss am 24. Dezember findet dieser um 15 Uhr in der katholischen St. Pankratius-Kirche in Anholt statt.