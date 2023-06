An der Rheinschule wurde das alte Pflaster bereits entfernt.

Baustellen Bauarbeiten: Emmerich saniert zwei Schulhöfe in den Ferien

Emmerich. Zwei Grundschulen in Emmerich bekommen jetzt in den Ferien neue Pflasterungen. Diese Schulhöfe sind wegen der Bauarbeiten zeitweise gesperrt.

Die Schulhöfe der Rheinschule und der in Emmerich werden während der Sommerferien saniert. Beide Plätze erhalten auf insgesamt rund 1700 Quadratmetern eine neue Pflasterung. Die Stadt Emmerich am Rhein investiert insgesamt rund 240.000 Euro in die Sanierung der beiden Schulhöfe.

Zum Ende der Ferien sollen die Schulhöfe fertiggestellt sein

Aufgrund der Arbeiten sind die Schulhöfe, die normalerweise außerhalb der Schulzeiten öffentlich frei zugänglich sind, teilweise oder auch vollständig gesperrt. Nach den aktuellen Planungen werden die Arbeiten bis zum Ende der Sommerferien andauern.

