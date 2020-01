Betrunkene Randaliererin trat und biss Polizisten in Rees

Am Ende landete die Randaliererin in Polizeigewahrsam.

Rees-Empel. Frau biss Polizisten: Weil eine betrunkene Randaliererin Beamte in Rees angriff, muss sie sich nun wegen Widerstand und Beleidigung verantworten.

Die Strafanzeige folgte: Nachdem eine alkoholisierte Frau am Donnerstagabend in Rees randaliert und Polizisten angegriffen hat, muss sie sich nun wegen Widerstand und Beleidigung verantworten. Gegen 21.55 Uhr riefen Passanten die Polizei, da die alkoholisierten Frau auf der Reeser Straße mit Gegenständen um sich warf. Die Beamten hätten die Frau aus Rees zunächst beruhigen können, teilte die Polizei am Freitag mit.

Aggressiver Widerstand

Die Beamten wollten die 33-Jährige zunächst nach Hause bringen, als sie es sich im Streifenwagen anders überlegte. Die Frau begann den Angaben zufolge nach den Polizisten zu treten und diese „aufs Übelste zu beleidigen.“ Da die Reeserin immer aggressiver wurde und sogar einen der Beamten biss, wurde sie in Kleve in Polizeigewahrsam genommen.