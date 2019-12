Bürgerschützen Mehr haben Bellinghovener Wald aufgeforstet

An zwei Samstagen hat eine gut 40 Mann starke Truppe unter der Federführung des BSV-Waldteams den Bellinghovener Wald aufgeräumt und aufgeforstet.

Rees-Mehr. Starkregen und Trockenheit hatten den Bellinghovener Wald beschädigt. BSV Mehr hat mithilfe des Heimatchecks NRW und 13 Spendern aufgeforstet.

Der Bürgerschützenverein Mehr 1484 hat seinen Bellinghovener Begegnungswald aufgeräumt und aufgeforstet. Durch das Starkregenereignis 2016 und die trockenen Sommer 2018 und 2019 waren große Teile des Waldes abgestorben oder beschädigt. Insbesondere Wildkirschbäume, Birken und Eschen waren abgestorben und mussten entfernt werden.

Mithilfe des Heimatcheck NRW und 13 privaten Spendern konnte der Wald wieder mit Bäumen aufgeforstet werden. Robinien, Esskastanien, Schwarznuss, Winterlinde und Mammutbäume sind Bäume, die die zukünftigen Herausforderungen des Klimas standhalten sollten.

Klimaangepasste und bienenfreundliche Bäume

An zwei Samstagen hat die gut 40 Mann starke Truppe unter der Federführung des BSV-Waldteams den Wald aufgeräumt und aufgeforstet. Präsident Christian Reßing lobt die gute Investition für die Zukunft: „Einige der eingebrachten Bäume sind nicht nur klimaangepasst, sondern auch bienenfreundlich. Mit unserer großartigen Aktion haben wir für die nächsten Generationen ein Fundament geschaffen, das Basis für viele Festlichkeiten und Begegnungen in unserem Wald sein wird.“

Die Bürgerschützen Mehr haben sich engagiert, den Bellinghovener Wald aufzuforsten. Foto: BSV MEhr

Der Heimatcheck NRW hat mit seiner Förderung eine gute Grundlage für die Aktion geschaffen. Die weiteren Baumspenden wurden in kürzester Zeit von privaten Spendern, Geschäftsleuten und Vereinigungen beigetragen. Auch einige Geschäftsleute und Landwirte haben die Aktion mit Manpower und ihren Gerätschaften unterstützt.

Noch sind einige Pflanzplätze frei: Wer noch einen Baum spenden möchte kann sich per E-Mail an an den Bürgerschützenverein Mehr wenden. Für eine Spende von 200 Euro wird der Baum im Bellinghovener Wald gepflanzt.