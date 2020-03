Bürgerverein Emmerich ließ für Senioren rote Rosen regnen

Emmerich. Der Bürgerverein Emmerich beschenkte die Seniorenheime mit ihren Karnevalsrosen, die eigentlich für den Tulpensonntagszug gedacht waren.

Nach der ersten Enttäuschung, dass der Tulpensonntagszug in Emmerich ausfällt, stellte sich auch der Bürgerverein die Frage was machen wir mit dem ganzen Wurfmaterial? Insbesondere die hierfür extra gebundenen roten Rosen drohten einfach zu verwelken. Da kamen den Funkemarichen BV Elements auf die tolle Idee: „Lasst uns doch die Rosen an die Emmericher Seniorenwohnheime verteilen!“

Rote Rosen für die Senioren

Sofort waren alle Feuer und Flamme. Nach kurzer telefonischer Absprache, durften die BV Elements noch im Laufe des Vormittags in die Einrichtungen kommen und die Rosen den Senioren und Seniorinnen überreichen.

Die Funkemarichen des BGE waren sichtlich gerührt. Foto: Bürgerverein

Flugs wurde mit vereinten Kräften der Transportbus von Volker Houben beladen, der es sich nicht nehmen ließ in die Rolle des Chauffeurs zu schlüpfen. Eine Abordnung der Elements, begleitet von Cheftrainerin Katja Nikkelen und Britta Münchrath-Evers fuhren das Altenzentrum Willikensoord, die Senioreneinrichtung St. Augustinus, das Korian Zentrum für Betreuung und Pflege sowie das St. Martinus-Stift in Elten an.

Rosen wurden im Altenheim verteilt

Das was nun passierte verschlug fast allen den Atem. Überall wurde man mit großer Freude und Sympathie empfangen. Die Rosen wurden den Bewohnern in den jeweiligen Cafeterien, Wohngruppen oder persönlich im Zimmer überreicht.

In der Senioreneinrichtung St. Augustinus an der Willibrordstraße gaben die Elements sogar auf mehrfachen Wunsch der Senioren eine kleine Tanzeinlage. Sichtlich gerührt trat die Abordnung den Heimweg an.