Emmerich. Christdemokraten ließen 2019 Revue passieren und schauen nach vorne. Zudem richtete Ortsverband einen Appell an die Autofahrer in puncto Tempo.

CDU in Emmerich appelliert: Hoher Weg ist eine Wohnstraße!

Es ist schon gute Tradition, dass der CDU-Ortsverband Hüthum-Borghees-Klein-Netterden zum Ende eines jeden Jahres zum Gespräch ins Restaurant „Schlemmerich“ einlädt.

„Wir sind einer der aktivsten Ortsverbände“, unterstrich dessen Vorsitzender Erik Arntzen am Freitag und wusste fast neun Monate vor der Kommunalwahl: Bürgernähe sei das A und O. Arntzen ließ gemeinsam mit seinem Ratskollegen Gregor Reintjes das Jahr 2019 Revue passieren.

Nachhaken zur Spijker Brücke

Und wusste zugleich, dass man Anregungen oder Wünsche der Bürger vielfach auf dem kleinen Dienstwege mit der Verwaltung habe im Laufe der letzten zwölf Monate lösen können. „Aber nicht alles konnte geklärt werden“, so der Politiker.

Beim Thema Spijker Brücke und Lkw-Verkehr müsse man nochmals nachhaken, was etwa die durchgeführten Verkehrskontrollen der Polizei ergeben hätten. Bei der Problematik der Einhaltung der 30er-Zone auf dem Hohen Weg erklärte Erik Arntzen, dass ihm weitere Unterlagen vorlägen, die er sich jetzt anschauen wolle. Er appellierte an die Autofahrer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten.

Blick zurück auf den Hüthumer CDU-Tag mit Linnemann

„Der Hohe Weg ist eine Wohn- und keine Verbindungsstraße“, hieß es von CDU-Mann Gregor Reintjes. Ein Stückchen weiter am Borgheeser Weg habe die Versenkung der Bordsteinkante im Bereich des Bahnübergangs nach einem Unfall hohe Priorität. Gerade aus Sicherheitsbedenken müsse das Problem bis zu Beginn der Fahrradsaison 2020 gelöst werden, so Erik Arntzen. Nochmals werde man diesbezüglich mit der Verwaltung, mit der man eine gute Zusammenarbeit pflege, Kontakt aufnehmen.

Als besonderes Highlight der letzten Monate hoben die Christdemokraten erneut den über die Grenzen Emmerichs hinaus bekannten Hüthumer CDU-Tag hervor. Dr. Carsten Linnemann konnte das Publikum begeistern.

Aufstellungsversammlung Anfang Februar

„Politiker in jungen Jahren wie ihn, der so lebendig ist, solche brauchen wir mehr“, erklärte Gregor Reintjes. Apropos jung - wie schaut’s denn mit den Kandidaten für die Kommunalwahl im nächsten September aus? „Wir hatten keine Probleme die Bezirke zu besetzen“, wusste Arntzen und sprach von einem guten Mix aus jungen und erfahrenen Kandidaten, die man den Mitgliedern im Rahmen der Aufstellungsversammlung Anfang Februar präsentieren wolle.

„Was uns ein stückweit fehlt, sind aber weibliche Bewerber.“ Und noch eines hielt der CDU-Ortsverbandsvorsitzende fest: Es werde ein harter Wahlkampf „mit mehr Parteien“ auch im Hinblick auf eine mögliche Stichwahl für den Bürgermeisterposten werden. Interessant auch seine Aussage im Hinblick auf den CDU-Kandidaten. Denn Arntzen wählte die Variante Bürgermeisterin oder Bürgermeister. Abwarten, wen die Partei Anfang 2020 ins Rennen schickt.…

Dr. Günter Krings kommt zum CDU-Tag 2020

Einer der großen CDU-Ortsverbände mit insgesamt 60 Mitgliedern ist der für den Bereich Hüthum-Borghees-Klein-Netterden, erklärte Erik Arntzen. Sicherlich flächenmäßig in Emmerichs Stadtgrenzen ist er jedoch der größte.

Stolz sind die Christdemokraten, dass die Renovierung des Wartehäuschen am Deich dank einiger Spender finanziert werden konnte. Ein städtischer Zuschuss war damit nicht erforderlich.

Vormerken sollten sich schon mal Interessierte den 18. Mai 2020. Dann gibt es die Neuauflage des Hüthumer CDU-Tages. Zu Gast wird wie berichtet der Staatssekretär im Bundesinnenministerium Dr. Günter Krings aus Mönchengladbach sein. Auf den Bundestagsabgeordneten freut sich die Partei besonders