Corona Corona: Elf weitere Corona-Fälle in Emmerich, acht in Rees

Emmerich/Rees/Isselburg Über 90 Jahre alte Emmericherin ist gestorben. 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 80,6. Keine neuen Neuinfektionen in Isselburg.

Am Sonntag liegen dem Kreisgesundheitsamt Kleve insgesamt 5112 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie vor. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis Kleve am Sonntag im Vergleich zu Freitag um 75 Fälle gestiegen. In Emmerich sind elf neue Corona-Fälle gemeldet, damit haben sich 650 Personen seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert. In Rees gibt es acht neue Corona-Fälle, damit haben sich insgesamt 405 Personen seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert.

Von den insgesamt 5112 bestätigten Corona-Fällen gelten 4721 als genesen, 99 Personen sind verstorben. Die 99. ist eine Frau aus Emmerich, die über 90 Jahre wurde. Im Kreisgebiet sind aktuell 42 Personen im Krankenhaus, 956 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 80,6. Freitag lag dieser Wert bei 73,6.

7-Tage-Inzidenz im Kreis Borken liegt bei 106,9

In Isselburg sind am Sonntag 12 Personen mit dem Coronavirus infiziert, Freitag waren es 14. Damit gibt es 224 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie. Im Kreis Borken sind am Freitag 665 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 6461 Personen sind inzwischen gesundet. Im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gab es bisher 151 Todesfälle.

Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Borken liegt bei 7277. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Kreis Borken laut Berechnung des Kreisgesundheitsamtes aktuell 106,9 pro 100.000 Einwohner. Der Meldewert des Landeszentrums Gesundheit (LZG) beläuft sich ebenfalls auf 106,9 (https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html).