Lokales Pflegekräfte von den Philippinen

Im Sommer werden acht Pflegekräfte von den Philippinen die Krankenhäuser in Wesel und Emmerich verstärken. Sechs Frauen und zwei Männer werden an den Niederrhein kommen und in Wesel zunächst in das deutsche Krankenhauswesen eingearbeitet.

Danach werden die dringend benötigten Pflegekräfte auf die Krankenhäuser in Wesel und Emmerich verteilt.