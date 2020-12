Das hat der Reeser Bürgermeister 2020 besonders vermisst

Fragen an den Bürgermeister

Rees Christoph Gerwers wirft einen Blick zurück auf das Jahr 2020. Das hat den Reeser Bürgermeister bewegt, gefehlt und auch erfreut.

2020 war alles anders. Vieles von dem, was man sich mit der Familie, im Freundeskreis und in der Gemeinschaft mit Vereinskollegen vorgenommen hat, konnte nicht stattfinden, musste verschoben werden oder musste unter Bedingungen stattfinden, die sich

viele noch vor einem Jahr niemals hätten vorstellen können.

Seit März 2020 hat „Corona“ das Leben bestimmt. Auch in Rees. Ob bundesweiter Tom-Sawyer Schreibwettbewerb, ob Durchführung der Kommunalwahl, ob Reeser Großprojekte wie der Bau der Realschulturnhallen oder der Abriss der ehemaligen NIAG Betriebsgebäude – kein Termin fand statt und an keinem Projekt konnte gearbeitet werden, ohne die Coronapandemie und deren Auswirkungen im Kopf zu haben und die dazu gehörigen Regelungen einzuhalten.

Was ist von 2020 in Erinnerung geblieben? Die NRZ hat den Reeser Bürgermeister Christoph Gerwers gefragt.

Was war Ihre größte berufliche Herausforderung 2020?

Ohne Frage die Bewältigung der Coronakrise. Nie zuvor mussten wir in der Verwaltung so viele zum Teil schwerwiegende Entscheidungen in kürzester Zeit treffen und verantworten.

Was haben Sie in 2020 am meisten vermisst?

Vermisst habe ich vor allem den persönlichen Kontakt zu den Bürgern, das gemeinsame Glas Bier beim Schützenfest oder bei einer Jubiläumsveranstaltung. Und ich würde gerne einmal wieder meine Eltern in den Arm nehmen.

Auch im Corona-Jahr 2020 gab es sicher schöne Momente. Welcher war es für Sie und warum?

Der Empfang meiner Kollegen im Rathaus am Tag nach der Bürgermeisterwahl im September. Da musste ich mit den Tränen kämpfen, weil in diesem Moment auch eine Menge Anspannung und Druck von mir abfiel. Privat habe ich mich riesig über das bestandene Abitur meiner Tochter Eva gefreut.

Was nehmen Sie als Bürgermeister als Erfahrung, als Erlerntes aus dem Jahr 2020 mit?

Altkanzler Helmut Schmidt hat einmal gesagt, dass sich in der Krise der wahre Charakter eines Menschen zeigt. Ich weiß jetzt sehr gut, auf wen ich mich wirklich verlassen kann.

Worauf freuen Sie sich in 2021?

Auf mehr Normalität, auf das gemeinsame Laufen beim Lauftreff, den Besuch eines Fußballspiels, eines Tennisturniers oder eines Konzerts, aber auch auf ein Bierchen mit dem Nachbarn über den Gartenzaun.

Mit welchem Gefühl gehen Sie in das Jahr 2021?

Mit gemischten Gefühlen. Mit Sorge angesichts der aktuell hohen Infektions- und Todeszahlen, mit Hoffnung wegen der bevorstehenden Impfungen der Menschen und mit Dankbarkeit, in so einem solidarischen und gut funktionierenden Land wie Deutschland leben zu dürfen.