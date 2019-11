Der Cäcilienchor Elten-Hüthum ehrte seine Jubilare

Nicht nur zum Cäcilienfest, sondern zur Feier eines besonderen Jubiläums trafen sich die Mitglieder des Cäcilienchores Elten-Hüthum am vergangenen Samstag im Hotel Wanders in Elten. Die Sänger, die zum Teil seit 135 Jahren in den Gemeinden Elten und Hüthum als selbstständige Chöre zur Ehre Gottes gesungen haben, schlossen sich bekanntlich im Jahre 2011 zum neuen Chor zusammen.

Nach einer Dankmesse in St. Martinus Elten traf man sich am Samstag zu einem gemütlichen Beisammensein im Hotel Wanders. Pastor Theo van Doornick, von der Vorsitzenden Irma Jansen unterstützt, nahm im offiziellen Teil mehrere Ehrungen der Sänger vor.

Pastor machte launige Bemerkungen

Auf 50 Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor konnteMarianne Jensen zurückblicken, was Pastor van Door-nick zur Bemerkung veranlasste: „Bei ihrem Eintritt in den Chor war ich in der Obertertia!“ Auch Claudia Daams hielt dem Kirchenchor 40 Jahre die Treue. Van Dornick: „Als sie Chormitglied wurde – 1978 – wurde ich Diakon und Priester!“

Anne Buchholz erhielt eine schöne Urkunde für 30 Jahre Mitgliedschaft.

Besondere Ehre für Jacob Graansma

Eine besondere Ehre hatte sich die Vorsitzende noch für den Schluss aufbewahrt. Jacob Graansma ist seit 15 Jahren Dirigent des Cäcilienchores. Er ist bekannt für sein gutes Dirigat. Gut in Erinnerung ist noch sein bajuwarisches Outfit in einem Konzert mit dem Männerchor vor einigen Jahren.

Nach einem großzügigen Büfett blieb man noch einigen Stunden beisammen. In dieser Zeit sorgte Irma Jansen gemeinsam mit einer ebenfalls leidgeprüften männerverachtenden Freundin in einem Sketch für einen regen Gedankenaustausch – und hatte die Lacher mehrfach auf ihrer Seite.

Frauen und Männer singen seit 135 Jahren

Interessant ist die Vorgeschichte des Chores: Seit 135 Jahren treffen sich Frauen und und Männer in Elten und Hüthum, um im Kirchenchor Gottes Lob zu singen. Zunächst bestand jeder Chor für sich. Im Laufe der Zeit – und vor allem auf Anraten des damaligen Hüthumer Pastors Heuberg – entschloss man sich, mit dem Eltener Kirchenchor einen neuen Chor zu bilden.

Das geschah auch im Zusammenhang mit der kirchlichen Neuorganisation von Elten, Hüthum und Borghees. Seit 2011 besteht nun der Pfarrcäcilienchor Elten- Hüthum und der erfolgreiche Dirigent des Chores ist Jacob Graansma.

Zwei positive Signale

Der Chor kann über zwei positive Signale für die Zukunft berichten: An diesem Abend sind fünf neue Mitglieder dem Chor beigetreten und die Sänger können bei großen Veranstaltungen auf die Hilfe der Sänger aus Babberich rechnen.

Ohnehin: Der Cäcilienchor Elten-Hüthum pflegt einen regen Austausch mit Babberich. Pfingsten wurde etwa mit dem Chor aus dem Nachbarland gemeinsam gesungen. Und auch zum Sommerfest waren die Sänger aus Hüthum und Elten nach Babberich eingeladen.

Zu Gast im Martinusstift Elten

Ihre Stimmen lassen die Chormitglieder regelmäßig erklingen. An Pfingsten in Hüthum etwa. Oder auch bei der Fronleichnamsprozession. Auch im Martinus-Stift ist der Chor gern zu Gast. Etwa beim dortigen Oktoberfest und auch jüngst beim Martinsmarkt.