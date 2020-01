Der Kreis Kleve soll ein Becher-Pfandsystem aufbauen

In seinen 13 Filialen fallen eine ganze Menge Becher an. Hans Gerads hat die Coffee-to-go-Becher in einem Anhänger gesammelt. Er möchte sie in Kürze gesondert entsorgen. Innerhalb eines Monats werden in seinen Geschäften in den Kreisen Kleve und Wesel 5000 Becher Kaffee gekauft. Seit November verlangt Gerads 25 Cent Pfand, weil er sich über den Müll in der Landschaft ärgert. „Und das System funktioniert“, sagt er zufrieden. Die Rücklaufquote in seinen Läden betrage 50 bis 60 Prozent. Sein Anhänger ist der Beweis: Tausende Coffee-to-go-Becher müssen nicht in der Landschaft enden.

Ein Pfandsystem funktioniert

Und trotzdem bleibt es eine enorme Abfallflut, die durch den schnellen Kaffeegenuss entstanden ist. Die SPD im Kreis Kleve möchte dies nun gerne ändern. In einem Antrag fordern sie ein Konzept für eine Mehrwegbecherkampagne und das vorzugsweise in Kooperation mit den Nachbarkreisen Wesel und Viersen. Konkret wünschen sich die Sozialdemokraten, dass die Kreis Klever Abfallgesellschaft (KKA) ein Konzept entwickelt.

Anbieter kümmert sich um das Spülen

Als Vorbild könnte eine erfolgreiche Kampagne aus dem Kreis Gütersloh dienen. Hier wurden von dem Unternehmen Cupconcept grüne Mehrwegbecher eingeführt, die an allen teilnehmenden Filialen abgegeben werden können. Hier werden die Becher dann eingesammelt, gespült und wieder in den Kreislauf gebracht. Die Becher können bis zu 500-mal genutzt werden. Mitmachen könnten unterschiedliche Partner: Bäckereien, Tankstellen und andere Anbieter.

Jürgen Franken, Fraktionsvorsitzender der SPD im Kreistag sagt: „Der Abfall durch Coffee-to-go-Becher ist enorm. Man sieht, dass viele mit den Bechern rumlaufen. Und es ist nicht glaubwürdig, wenn wir von Umweltschutz reden und nicht einmal bei den kleinen Dingen etwas unternehmen.“

Hans Gerads erhebt auf seine Becher 25 Cent Pfand. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Bäcker Gerads aus Rees wäre sofort dabei, wenn es ein effektives System zur Müllvermeidung wäre. Seine Pfandaktion habe ihn gelehrt: „Es meckert keiner.“ Und wenn der Niederrhein nicht meckere, dann sei alles gut. „Ich wäre der Letzte, der sich nicht daran beteiligen würde“, so Gerads.

Rolf Jansen, Geschäftsführer der Kreis Klever Abfallgesellschaft, kennt solche Mehrwegsysteme aus anderen Ecken Deutschlands. Im Rahmen der Abfallberatung könnte man dieses Thema durchaus diskutieren. Auch die Verschwendung von Lebensmitteln falle darunter. „Im Rahmen unserer Möglichkeiten greifen wir dies bereits heute auf“, so Jansen.

Abfallberatung wird wichtiger

„Die Frage ist, wie weit wir die Abfallberatung fassen wollen“, sagt Jansen. „Wir können initiieren, vernetzen und anstoßen.“ Der Aufbau eines Mehrwegsystems jedoch sei jedoch sehr aufwendig. Aber man könne hier nach vernünftigen Lösungen schauen. Gegebenenfalls haben auch Private ein Interesse so ein System einzuführen. Grundsätzlich nehme die Abfallberatung bei der KKA einen hohen Stellenwert ein. Denn das Ziel müsse sein, Abfall zu vermeiden und nicht zu verbrennen. „Wir erkennen, dass die Abfallberatung immer wichtiger wird“, sagt Jansen.