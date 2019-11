Die BGE möchte das Jugendamt Emmerich untersuchen lassen

Die BGE um Fraktionschef Joachim Sigmund möchte die Arbeit des Jugendamtes in Emmerich auf den Prüfstand stellen.

Emmerich. Die Gemeindeprüfungsanstalt soll in 2020 eine Personal- und Organisationsuntersuchung des Emmericher Jugendamtes durchführen, beantragt die BGE.

Die BGE-Fraktion beantragt eine Personal- und Organisationsuntersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) im Fachbereich 4 der Stadt Emmerich – Jugend, Schule und Sport – für das Jahr 2020. Der Schwerpunkt liege zunächst beim Jugendamt. Ziel der Untersuchung sein eine strukturierte Reflexion von Personaleinsatz und Leistungsorganisation anhand von zwei Fragestellungen:

1. Welche Leistungen werden in dem Fachbereich mit welchen Zielen und welchen Ressourcen angeboten? Hier geht’s um die Effektivität.

2. Wie wirtschaftlich und wirkungsvoll sind die Leistungsprozesse im Fachbereich organisiert? Hier steht die Effizienz im im Fokus.

BGE fordert Steuerungsmaßnahmen

Die BGE begründet den Antrag mit den steigenden Schuldenberg und dem geplanten Fehlbetrag im Haushalt 2020. Es müssten Steuerungsmaßnahmen eingeleitet werden, um die Finanzen der Stadt nachhaltig und generationengerecht zu gestalten sowie kommunalpolitische Gestaltungsspielräume zu erhalten.

Die BGE erhofft sich mit anderen Kommunen vergleichbare Daten durch die GPA. Der Politik werde es schwer gemacht, die Haushaltsplanung nachzuvollziehen und zu bewerten. Obgleich die BGE sehr wohl verstehe, dass im Bereich Jugend die monetäre Entwicklung kaum kalkulierbar sei.

Diese Entwicklungen sind in dem Fachbereich zu beachten

Nicht erwähnt wird in diesem Zusammenhang, dass auch durch die von CDU und BGE geänderten Kindergartenbeiträge 539.000 Euro an Einnahmen fehlen. Zudem hatte Fachbereichsleiterin Nadine Bremer zuletzt eine zusätzliche Stelle in der Schulverwaltung gefordert.