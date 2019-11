Diese Projekte erleichtern Emmericher Schülern den Übergang

2018 ist das Klever Schulmodell (KSM) mit einer Auftaktveranstaltung im Dezember gestartet. Einige Monate später, Anfang 2019, ist es auch in Emmerich angekommen. „Und wird hier sehr gut angenommen“, freut sich Sarah Thomas.

Thomas ist die Projektkoordinatorin für das KSM, das von der Industrie- und Handelskammer ins Leben gerufen wurde. Zunächst wurde das Duisburger Schulmodell (2011 als Vorbild diente das Hamburger Hauptschulmodell) ins Leben gerufen – und dann später, eben abgestimmt auf die Bedürfnisse am Niederrhein, das Klever Schulmodell entwickelt.

Die Reise zum Ausbildungsplatz

Und dieses soll vor allem eines: „Die Schüler mitnehmen auf eine Reise zum Ausbildungsplatz“, so Thomas. Sprich: Das KMS soll beim Übergang von Schule zum Beruf helfen. „Vor allem Schülern, die hier noch unsicher sind“, so die Koordinatorin, die ihr Projekt nun im jüngsten Schulausschuss vorstellte.

Thomas unterstützt vor allem die jungen Menschen, die Interesse an einer Ausbildung haben, jedoch aufgrund ihrer individuellen Ausgangslage in größerem Maße Hilfestellungen bei der Berufsorientierung oder bei Kontakten in die Wirtschaft benötigen.

Von Workshop bis Azubi-Speed-Dating

In Emmerich – hier mittlerweile vorwiegend an der Gesamtschule – geschieht das in vielfältiger Weise. „Ich gebe Workshops, aber lade Schüler, bei denen ich den Eindruck habe, dass sie noch mehr Hilfe benötigen, zu einem Einzelgespräch ein“, so Thomas. Auch Betriebsbesichtigungen arrangiert die Koordinatorin, als auch nach Bedarf Kontaktgespräche. Ebenfalls auf dem Programm: Azubi-Speed-Datings.

Ein solches gab es etwa im Juli 2019 im Emmericher PAN. 160 Schüler kamen, dabei waren 19 Unternehmen darunter etwa Convent, Katjes, Probat, Kao Chemicals, Alwit und Q-railing.

Unternehmen nehmen das Projekt nun wahr

Ohnehin: „Mittlerweile nehmen die Unternehmen uns mehr wahr“, freit sich Thomas. Was auch die Vermittlung zwischen Schülern und Betrieb einfacher macht. Erste Erfolge konnte die Koordinatorin schon verbuchen. So hat sie an der Hanse-Realschule 18 Beratungen durchgeführt und konnte einige Schüler erfolgreich vermitteln – und zwar in ein Emmericher Unternehmen.

Mit Auslaufen der Hauptschule und der Hanse-Realschule konzentriert das Wirken Thomas’ nun auf die Gesamtschule Emmerich. Für die dortigen Schüler hat es bereits im Sommer eine Veranstaltung in Sachen Ausbildung im Stadttheater gegeben. Zudem gab es Workshops mit 30 Schülern und auch Termine für Einzelberatungen, die nun in der nächsten Zeit durchgeführt werden.

Auch 2020 noch Einiges zu tun

Sarah Thomas (Mitte) ist Projektkoordinatorin des Klever Schulmodells und freut sich über die Unterstützung der Emmericher Politik. Das Foto zeigt Thomas bei einer Veranstaltung im Stadttheater für die Gesamtschule Emmerich. Foto: Stadt Emmerich

Mittlerweile hat Sarah Thomas einen guten Überblick. Im Rahmen eines Zwischenfazits kann sie sagen, wo es oft beim Übergang von Schule in den Beruf hakt. Viele Schüler hätten Probleme bei der Bedienung des PC im Bereich Schreibprogramme. Zudem kontrierten sich viele nur auf typische Ausbildungsberufe. Auch der Berufswunsch bei den Geschlechtern sei immer noch stereotyp. Auch fehlten noch oftmals Kontakte in die Wirtschaft – und der Glaube, dass nur wer studiert, verdient auch viel, sei noch da.

Doch Sarah Thomas will hier ansetzen. „Für 2020 haben wir viel vor“, verspricht sie. Umso schöner, dass die Emmericher Politik hier gut unterstützt. Denn diese beschloss einstimmig im Schulausschuss dem Rat zu empfehlen, finanzielle Mittel für das Projekt bereitzustellen.

Finanziert auch durch die Kommunen

Denn die Vollzeitstelle wird zur Hälfte durch die IHK einerseits sowie durch die Kommunen Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Kleve und Kranenburg andererseits finanziert wird. Zur Regelung der Rechte und Pflichten sowie der finanziellen Verpflichtungen und Abrechnungsmodalitäten zwischen den Verbundpartnern wurde eine Kooperationsvereinbarung getroffen.

Im Jahr 2020 werden die Kosten zur Unterstützung des Projektes übrigens von der Emmericher Rudolf-W. Stahr-Stiftung übernommen.

Geld in den Haushalt einstellen

Für das Folgejahr werden die Kosten dann in Höhe von etwa 10.800 Euro seitens der Stadt Emmerich am Rhein in den Haushalt eingeplant.