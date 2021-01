Duo mit 1,5 Kilo Drogen auf der A 3 bei Rees festgenommen

Rees. Fahndungserfolg der Bundespolizei: Duo mit 1,55 Kilogramm Chrystal Meth am Mittwochnachmittag auf der Autobahn A 3 bei Rees festgenommen.

Eine zivile Streifenwagenbesatzung der Bundespolizeiüberprüfte bereits am Mittwochnachmittag, 20. Januar, um 15.50 Uhr, auf der Autobahn A 3 am Rastplatz Millingen in Rees einen 46-jährigen Kosovaren und 55-jährigen Tunesier in einem in Hamburg zugelassenen Opel Crossland X.

Zum Reisegrund befragt gab der Kosovare an, seine Tante in Venlo besucht zu haben. Den Wohnort konnte er jedoch nicht nennen. Der Tunesier teilte mit, dass er in Aachen war. Insgesamt wirkten die Männer nervös und unruhig.

Auch Ecstasy-Tabletten im Gepäck

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges stellten die Beamten zwei Frischhaltedosen mit insgesamt 1,55 Kilogramm Crystal-Meth und 11 Ecstasy-Tabletten sicher. Die Drogen waren unter der Spritzwandabdeckung der Scheibenwischer versteckt. Weiterhin wurde bei dem Tunesier ein Einhandmesser aufgefunden. Die Beschuldigten wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weitere Sachbearbeitung übernommen. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel liegt bei 120.000 Euro.

