Anholt. Hier können Isselburger fitter werden: Der Mehrgenerationen-Bewegungspark in Anholt hinter der Grundschule ist fertiggestellt. Einweihung folgt.

Elf Stationen im Bewegungspark sollen Isselburger fit machen

Das ging aber fix. Der Mehrgenerationen-Bewegungspark in Anholt auf dem Gelände des Spielplatzes hinter der Grundschule ist fertig.

Im Frühjahr 2019 wurden dem Rat der Stadt Isselburg die Pläne vorgelegt, im August 2019 erteilte die Bezirksregierung Münster dann die notwendige Genehmigung, im September 2019 wurden erste Erdarbeiten absolviert und im November begann der Aufbau der Geräte.

Bauhof hat die elf Stationen aufgestellt

Der VfL Anholt hat als Projektträger gemeinsam mit der Verwaltung der Stadt Isselburg die Errichtung der Anlage vorangetrieben. Nun vermeldet Karl Messing vom VfL, dass „mit Hilfe des Bauhofes der Stadt Isselburg jetzt alle elf Stationen aufgestellt wurden.“

Nach Angaben des Bauhofes sind bereits alle Fundamente durchgehärtet. Sprich: Einer Benutzung steht nichts mehr im Wege. Ab sofort kann jeder die Geräte benutzen und seine Fitness verbessern.

Projekt in Isselburg wurde gefördert

Und dazu bietet der Mehrgenerationen-Bewegungspark viel Gelegenheit. Denn an den elf Stationen können Koordination, Kraft, Ausdauer und die Mobilisierung insgesamt trainiert werden. Übrigens: Das Projekt wurde auch gefördert. 65 Prozent der Kosten in Höhe von 70.000 Euro wurden als Leader-Projekt bezuschusst.

Mit Hilfe der Unterstützung ist damit ein Platz in Anholt für alle Isselburger entstanden, der nach Lust und Bedarf kostenfrei an der frischen Luft genutzt werden kann.

Tafeln erklären den Bewegungspark und die Stationen

Wie? Das erklärt eine Tafel am Eingang des Platzes. Hier werden verschiedene Module erläutert, die zum Beispiel die Ausdauer steigern oder für mehr Koordination sorgen sollen. Zur Verfügung stehen dafür verschiedene Gerätschaften.

Zum Thema Koordination kann etwa die Balancierstrecke, das Reifenlaufen, die schwebende Plattform oder auch das Buchstabenfeld genutzt werden. Zudem stehen noch Stationen wie Liegestütze, Armzug, Kniebeuge, Wellenlaufen, Beinheber, Rückenstrecker und die Hyper Crazy-Bars zur Verfügung.

Die Ziele des Parks

Verschiedene Module fördern verschiedene Ziele wie Koordination, Ausdauer und Mobilität. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Durch den Bewegungspark soll also eine Sportmöglichkeit geschaffen werden, die alle Bevölkerungsgruppen spontan und ohne Verpflichtung wahrnehmen können. Ein weiterer positiver Effekt sei, so sind sich die Initiatoren sicher, dass Jung und Alt sich gleichzeitig bzw. gemeinsam betätigen können, so dass auf diese Weise auch die Kommunikation und der Zusammenhalt innerhalb der örtlichen Bevölkerung und zwischen den Generationen gefördert und gestärkt wird.

Der Platz ist im Übrigen für alle nutzbar. Kindergärten, Schulen und Vereinen sollen daher auch mittels direkter Ansprache informiert werden; auf Wunsch werden die Möglichkeiten in den Klassen vorgestellt. Angedacht ist auch eine Demonstration der Nutzung der verschiedenen Geräte vor Ort durch eine Sportgruppe des Vereins für Interessierte.

Einweihung erfolgt im Frühjahr

Auch wenn der Mehrgenerationen-Bewegungspark bereits fertiggestellt und damit auch schon nutzbar ist: Die Verantwortlichen von Stadt und Sportverein wollen noch bis Frühjahr, also bis zum Beginn der warmen Jahreszeit, mit der offiziellen Einweihung des Geländes warten.

Wenn die Temperaturen wieder steigen, soll der Mehrgenerationen-Bewegungspark, der sich hinter der Grundschule befindet, offiziell seiner Bestimmung übergeben werden