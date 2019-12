Elisabeth Kemkes aus Rees malt Bilder, die den Schall dämmen

Rees. Akustikbilder werden für moderne Bürogebäude gerne an die Wand gehängt. Elisabeth Kemkes aus Rees malt diese Werke und setzt Farben gezielt ein.

Am Sonntag, 15. Dezember, ist es wieder soweit. Elisabeth Kemkes, mit Künstlernamen Artelli, öffnet wieder ihr Atelier am Melatenweg 58b für Besucher. Damit gönnt sie sich selbst eine Zeit der Besinnung und des Innehaltens, denn mehrere Großaufträge haben in den vergangenen Monaten ihre ganze Schaffenskraft gefordert. Gefragt sind nämlich ihre großformatigen Akustikbilder.

Bewährtes und Neues werden gezeigt – der Farbenfreude ist sie treu geblieben

„Ich werde meine typischen Bilder, mit grafischen Motiven auf Leinwand in Acrylfarben und farblichen Effekten, präsentieren“, erzählt die studierte Textildesignerin. „Die Motive finden sich aber auch auf bedruckten Folien wieder, mit denen verschiedene Untergründe und Leuchtkörper gestaltet werden. Aluminiumplatten, mit grafischen Motiven versehen, zieren ausdrucksstark glänzend große Wandflächen.“

Aktuell sind ihre schalldämmende Bilder für optimale Akustik im Raum besonders gefragt. Dabei handelt es sich um sieben bis zehn Zentimeter dicke Leinwände, welche mit besonderem Material gefüllt sind. Diese werden mit Absprache der Kunden farblich und farbwirkend passend zu den Räumlichkeiten erarbeitet. „Ich habe in den letzten Monaten sehr viel Bilder dieser Art gemalt. Sei es für eine Computerfirma, für eine Arztpraxis oder ein Ausbildungszentrum. Die Bilder für das Ausbildungszentrum mit seinem knallroten Anbau in der Mainstraße in Mülheim haben mich den ganzen Sommer beschäftigt“, erzählt Elli Kemkes.

Bilder sorgen für stimmungsvolle Arbeitsatmosphäre

Der Auftraggeber wollte mit ihrer Kunst für eine stimmungsvolle Arbeitsatmosphäre sorgen und ein visuelles Gesamtkonzept entwickeln. Eine gigantische Sache. 27 Werke jeweils bis zu zwei Meter lang und bis zu zwei Meter breit entstanden in ihrer Werkstatt, bevor sie nach Mülheim transportiert und von ihr und ihren Töchtern aufgehängt wurden.

Diese Akustikbilderer von Elisabeth Kemkes gehören zum Großauftrag. Foto: M. Kemkes

„Es sind komplett neue Büroräume, und bevor die ersten Aktenordner dort waren, hingen schon meine Bilder an den Wänden.“ Die Auftraggeber waren nicht nur von der Farbgebung begeistert, sondern auch von der Akustik. Denn die integrierte Schallschutztechnik hemmt die akustische Belastung in den Büros, zudem erzeugen die schalldämmenden Bilder eine ruhige Umgebung.

Abwechslungsreiche Farb- und Formwelten

Die Bilder in verschiedenen Formaten und abwechslungsreichen Farb- und Formwelten setzen sowohl anregende als auch beruhigende Akzente. In den Fluren und Besprechungsräumen kamen knallige Bilder an die Wände, die Farbgebung der Büros ist eher ruhig gehalten. Damit trägt jeder Raum eine individuelle Handschrift. „Farben wirken und entscheiden darüber mit, wie angeregt oder produktiv man ist“, wissen ihre Auftraggeber und sparen nicht an Lob: „Innerhalb mehrerer Monate entstanden für jeden Raum individuelle Farbkonzepte und Skizzen, wobei die Künstlerin auf Vielseitigkeit Wert legte. Ihre Farb- und Motivwahl richtete sich nach Einrichtung, Trend und natürlich der farbtheoretischen Wirkung.“

Was eine große Freude für Artelli war: Ihre Vorschläge wurden uneingeschränkt für gut befunden und übernommen.

So kann ein Büroraum aussehen mit Werken von Artelli. Foto: M. Kemkes

In einem Fotobuch hat die Künstlerin ihre Arbeiten auf 170 Seiten dokumentiert. Auch das ist am Ausstellungstag von 11 bis 17 Uhr am Melatenweg 58b zu bewundern. Und natürliche sind ihre selbst kreierten Lampenschirme und Bilder käuflich zu erwerben.

>> DAS MACHT ARTELLI

Elisabeth Kemkes ist Diplom-Ingenieurin für Textildesign und Bekleidungstechnik. Im Jahr 1996 hat sie sich als Designerin unter dem Namen „artelli“ selbstständig gemacht und sich auch der Malerei zugewandt. Bei ihrer künstlerischen Arbeit fokussiert sich die Künstlerin auf das Zusammenspiel von Farbe und Wirkung und erschafft ein räumliches Gesamtkonzept. Insbesondere mit ihren schalldämmenden Bildern mit grafischer Gestaltung. Mehr Infos unter www.artelli-design.de.