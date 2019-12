„Es werde Licht“ lautet das Motto zur dritten Auflage des Emmericher Adventsmarktes am Sonntag, 15. Dezember, 11 bis 18 Uhr, auf dem Aldegundiskirchplatz. „Es geht nicht um den größten Umsatz. Es ist kein Profi-Weihnachtsmarkt“, schildert Pfarrer Bernd de Baey. Denn erneut werden alle teilnehmenden Gruppen ihre Erlöse für den gemeinnützigen Zweck spenden. Der Adventsmarkt bietet Zeit für ein Zusammenkommen, für Gespräche, für Besinnliches.

Ohnehin habe sich „Ein schönes Miteinander“ entwickelt, so Stephanie Ess vom Organisationsteam. Gemeinsam werde auf- und abgebaut. Ess und die Mitorganisatoren um Jeannette van de Locht, Andrea Schaffeld und Carlo Seibert hoffen auf trockenes Wetter – gerne in glühwein-tauglichen Temperaturen.

Reibekuchen, Glühweinpunch, Waffeln und mehr

Der Mittagstisch St. Aldegundis kümmert sich um Kaffee und Kuchen. Die Awo brutzelt Reibekuchen. Der Rotary Club erwärmt den weißen Glühweinpunsch. Und die Elterninitiative krebskranker Kinder versorgt die Besucher mit Waffeln und Kakao.

Kinderschminken, Gebasteltes und Genähtes präsentiert das Projekt Moldawien der Waldorfschule. Die Jakobus-Gilde um Rüdiger Kunz baut einen Bücherflohmarkt auf, bietet Lebkuchen, Weinbeerengelee, Mandel-Nuss-Torte und mehr an. Die Initiative Kinder von Tschernobyl hält Eierlikör, Marmelade und Plätzchen vor.

Viele bringen selbstgemachte Produkte mit

Eine Gruppe des Willibrord-Gymnasiums hat Seifen hergestellt, die erstanden werden können. Auch die Gesamtschule bietet Gebasteltes zum Verkauf an. Schwester Inge vom Äthiopien-Projekt verkauft Handarbeiten aus Äthiopien und Strickstrümpfe.

Ursula Steinvoort bestückt ihren Stand mit selbstgemachten Produkten. Der Eine-Welt-Laden um Karl-Heinz Lammerich verkauft fair gehandelte Produkte, Marmeladen, Chutneys und genähte Sachen. Der Kirchenausschuss St. Aldegundis hat Gotteslob-Engelchen gebastelt und backt Plätzchen.

Musik auf dem Platz und in der Kirche

Die Federführung für das musikalische Rahmenprogramm hat Kantor Stefan Burs übernommen. Um 13 Uhr startet der Chor der Gesamtschule auf dem Kirchplatz. Um 14 Uhr ist der Polnische Kinderchor in der Aldegundiskirche zu hören. Auch die kleine Adventsmarktmusik lädt um 15 Uhr in die Kirche ein – das Glockenspiel ertönt. „Veni! – Light up your life“ ist eine Lichtinstallation mit Saxophon-Begleitung in der Kirche um 16 Uhr überschrieben. Um 17 Uhr sind alle Besucher auf dem Aldegundiskirchplatz zu einem gemeinsamen Adventssingen eingeladen – hierbei wird auch das Adventsfenster eröffnet.

Für die Lichtkunst/Lichtmeditation in der Kirche sowie die Trommelgruppe zeichnet Karl Reintjes verantwortlich.

Pfarrer de Baey ist froh, dass sich das Orga-Team kümmere: „Das ist viel Arbeit. Da gibt es viel zu beachten.“ Da wäre es natürlich schön, wenn der Aufwand mit vielen Besuchern belohnt würde.

>> Weihnachtssingen am 21. Dezember

Schon mal vormerken können sich Interessierte das Weihnachtssingen im Rheincenter am Samstag, 21. Dezember, 11 Uhr. Diesmal nicht als überraschender Flashmob, sondern für interessierte Mitsänger planbar. Der Rat der Seelsorgeeinheit lädt ein. Die musikalische Leitung übernimmt Kantor Stefan Burs, der auf viele Mitsänger hofft. Liedzettel werden verteilt. Es werden bekannte Weihnachtslieder gesungen.