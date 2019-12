Elten. 60 Musiker spielten an 50 Stationen in Elten. Das Musizieren am Tag vor Heiligabend ist eine langjährige Tradition des Musikvereins.

Emmerich: 60 Musiker spielten in Elten an 50 Stationen

Die Zahlen sind beeindruckend: 60 teilnehmende Musiker im Alter von 14 bis 73 Jahren und 50 Stationen in und um das Silberdorf, an denen weihnachtliche Klänge ertönten.

Das weihnachtliche Musizieren des Musikverein Elten am Vorabend des Heiligen Abends stellt nicht nur eine liebgewonnene Tradition im vorweihnachtlichen Terminkalender des Silberdorfes dar, sondern eben auch einen von so manchem und mancher herbeigesehnten Moment der Entschleunigung zwischen Last-Minute-Geschenkekauf und dem Dekorieren des Weihnachtsbaums.

Weihnachtsmelodie auf dem Eltener Markt

Als die Musikanten in diesem Jahr am frühen Abend ihre erste Weihnachtsmelodie auf dem Eltener Markt intonierten, war es dieser stille Moment der Besinnlichkeit, der dem Auftakt der Weihnacht seinen Glanz gab. Als jüngste Musikantin war Alina Naß Teil der Musikerschar, als ältester Musikant Gerdi Gerritzen.

Nach dem musikalischen Auftakt am Eltener Markt zogen Klarinette, Saxophon und Trompete in vier Gruppen aus, um an Straßenlaternen, in Gärten und Garagen Freundesgruppen und Nachbarschaften eine musikalische Freude zu bereiten. Und dabei gab es zwei Premieren: Erstmalig bot der Musikverein in diesem Jahr ein Ständchen im Wohngebiet an der Prinz-Claus-Straße hinter dem Fortuna-Sportplatz dar.

Neue Gesichter unter den Musikanten begrüßt

Der Musikverein trifft sich immer einen Tag vor Heiligabend auf dem Marktplatz, um die Eltener Bürger mit Weihnachtsliedern auf Heiligabend einzustimmen. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Auch in personeller Hinsicht galt es, neue Gesichter zu begrüßen: Alina Naß, Emma Wittenhorst und Mathis Jansen feierten ihre Premiere als Weihnachtsmusikanten. Das Weihnachtsspielen bot auch Anlass für einen persönlichen Jahresrückblick des Vereinsvorsitzenden Jan Wijnands: „Höhepunkt im Jahr 2019 war, dass Wolbert Baars als Dirigent nach Elten zurückgekehrt ist.“

Der bisherige Dirigent Egon Smit hatte vor einem Jahr seine Tätigkeit am Dirigentenpult aufgegeben, sodass die Neubesetzung notwendig geworden war. Im Oktober 2019 nahm Baars den Taktstock in Elten wieder in die Hand – und meisterte den Fördererabend im November zusammen mit dem Verein souverän.

Wichtiger Auftritt in 2020

Angesichts des Umstands, dass Baars nach sieben Jahren „Auszeit“ wieder an seine Wirkungsstätte in Elten zurückkehrte, war die Freude bei Mitgliedern und Förderern des Vereins groß.

Übrigens: Im Frühjahr 2020 wird der Musikverein mit seinen 80 Mitgliedern einen wichtigen Auftritt absolvieren: Zusammen mit dem Tambourcorps Elten wird er im Rahmen der Stadtschützenfestes am 25. April 2020 nach dem Sternmarsch und dem Festumzug durch Emmerich auf der Wiese „Hinter dem Kapaunenberg“ den Großen Zapfenstreich darbieten.

Und im Sommer findet die traditionelle Mittsommernacht statt. Aufgepasst: Diese steigt ein Wochenende früher als in den vergangenen Jahren, nämlich am zweiten Julisamstag, den 11. Juli 2020.