Polizeibericht Emmerich: 70-Jähriger übergab fünfstellige Summe an Betrüger

Emmerich. 70-jähriger Emmericher ist auf Telefonbetrüger herein gefallen und hat falschen Polizisten einen fünfstelligen Betrag übergeben. Polizei warnt.

Ein unbekannter Täter brachte am Dienstag, 11. Februar, einen 70-jährigen Emmericher am Eikelnberger Weg dazu einer weiteren Täterin eine hohe Bargeldsumme auszuhändigen.

Der Täter hatte den 70-Jährigen mehrfach telefonisch kontaktiert und sich in den Telefonaten als Polizeibeamter der Wache Emmerich ausgegeben. In den Gesprächen konnte er den Emmericher davon überzeugen einen fünfstelligen Betrag von seinem Konto abzuheben und diesen seiner Mittäterin zu übergeben. Bei der Mittäterin soll es sich um eine ältere Dame gehandelt haben, die mit einem silbernen Kleinwagen, vermutlich einem japanischen Modell, an der Wohnanschrift des 70-jährigen Mannes vorfuhr.

Der Sohn erfuhr von dem Vorfall

Als der Emmericher seinem Sohn von dem Vorfall berichtete informierte dieser die Polizei. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen.

Hier noch einmal die Verhaltenshinweise der Polizei, die bei solchen Anrufen dringend zu beachten sind: