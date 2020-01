Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch in den Raiffeisenmarkt in Emmerich.

Emmerich. Ein unbekannter Täter ist in den Raiffeisenmarkt in Emmerich eingebrochen. Er hat einen Akkuschrauber gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Emmerich: Akkuschrauber aus dem Raiffeisenmarkt gestohlen

Zu einem Einbruch in den Raiffeisenmarkt in Emmerich kam es in der Nacht von Donnerstag, 23. Januar, auf Freitag, 24. Januar, zwischen 19 und 7.30 Uhr. Der unbekannte Täter kletterte über den Zaun des Marktes an der Speelberger Straße und brach in den Verkaufsraum des Marktes ein.

Hier entwendete er einen Akkuschrauber und flüchtete unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822/8730 entgegen.