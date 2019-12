Emmerich. Seit 1971 hat das Prinzenpaar in Emmerich in jedem Jahr einen eigens gestalteten Sessionsorden. In der Societät sind die Orden jetzt ausgestellt.

Emmerich: Alle Sessionsorden hängen jetzt in der Societät

Das Groß Emmericher Carnevals Komitee sucht seit der Session 1971/72 die Tollitäten der Stadt aus. Von Hein Driessen bis aktuell Gregor Brockmann haben die närrischen Oberhäupter alle eine Gemeinsamkeit: In jeder Session gibt es einen speziell gestalteten Orden, der an ausgewählte Mitglieder des Narrenvolks verliehen wird.

Die närrischen Orden sind nicht nur schöne Erinnerungen, sondern auch ein Spiegelbild des karnevalistischen Brauchtums in Emmerich. Nur bisher waren sie noch nie in kompletter Form zu sehen. Das ist jetzt anders. Denn Geck-Präsident Michael Verhey hatte eine Idee. Alle bisherigen 48 Sessionsorden sind in einer Vitrine zu sehen, die im Schankraum der Societät hängt.

Idee kommt gut an

„Die Idee haben wir auf einer Präsidentenversammlung vorgestellt und sie ist von den anderen Präsidenten sehr gut aufgenommen worden“, berichtet Michael Verhey, der bei der Umsetzung von Frank Fingerhut und Gerri Büns unterstützt wurde. Und die Umsetzung der Idee kommt bei den Gästen der Societät gut an. „Wir haben immer wieder Besucher, die sich die Orden sehr intensiv anschauen“, sagt Wirt Franz Feyen.

Doch nicht nur die Sessionsorden seit 1971 sind zu sehen. Um das große Geck-Abzeichen sind die Hausorden der dem Geck-angeschlossenen Vereine drapiert worden: 11er-Rat Praest, Vrasselter Carnevals Komitee (VCK), Emmericher Karnevals Verein (EKV), Bürgerverein Emmerich, Kolping-Gesellenfunker Emmerich, Grün-Weiß Komitee Emmerich, Kolping Elten, Schützenelferrat Elten, Hüthumer Narrengemeinschaft (HNG) sowie Hüthumer Frauen Karneval (HFK).

Narrenmesse am Samstag

Der Sitzungskarneval in Emmerich beginnt dann auch am kommenden Samstag, 4. Januar. Traditionell macht das VCK im Saal Slütter den Auftakt. Doch vor der ersten närrischen Sitzung gibt es am Nachmittag die Mundartmesse der Karnevalisten. Diese wird in diesem Jahr in der Hüthumer St. Georg-Kirche gehalten. Los geht es dort dann um 16.30 Uhr.