Elten. Der SPD-Antrag, den Bordstein am Eltener Markt an einer bestimmten Stelle abzusenken, hat keine Chance. Verkehrssicherheit spricht dem entgegen.

Emmerich: Bordstein am Eltener Markt wird nicht abgesenkt

Eine Absenkung der Bordsteinkante am Eltener Markt gegenüber der Tordurchfahrt Pastor-Woltering-Straße hat keine Chance. Das musste der Ausschuss zur Kenntnis nehmen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit könne einer dritten Querungsmöglichkeit an der Stelle – in Abstimmung mit der Polizei – nicht zugestimmt werden, hatte die Verwaltung erklärt.

„Es droht ein Aufstand der Alten“

Ludger Gerritschen (SPD) zeigte kein Verständnis: „Ich kann das so nicht zur Kenntnis nehmen. Einfach den Bordstein gegenüber abzusenken, würde den Bürgern sehr helfen. Die Macht des Faktischen ist zu berücksichtigen.“ Denn die Senioren mit Rollator würden halt diesen Weg nehmen. „Es droht ein Aufstand der Alten“, warf Gerritschen noch ein. Doch Dr. Stefan Wachs, Erster Beigeordneter der Stadt Emmerich, erinnerte nochmal daran, dass es um die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer gehe: „Ein Umweg im Sinne der Sicherheit ist zuzumuten.“

Ferner wird Straßen NRW um eine Stellungnahme gebeten, ob ein paar Meter weiter die bürgersteig-ungleiche Straßenquerung zu einer bürgersteig-gleichen Straßenanhebung umgestaltet werden könnte.