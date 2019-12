Emmerich: Da Capo und Charly & seine Freunde begeistern

Das Ergebnis kann nur als Erfolg gewertet werden. Der Chor Da Capo sowie die Band Charly & seine Freunde überzeugten am Sonntag im ausverkauften Stadttheater Emmerich. Beide Gruppen hatten sich optimal vorbereitet und die gemeinsamen Beiträge waren von Heribert Feyen und Charly Abbing skizziert und passend für Band und Chor bearbeitet worden.

Die Idee zu einem gemeinsamen Konzert spukt schon seit etwa zwei Jahren in Heribert Feyens Kopf herum. Gemeinsam mit Charly Abbing nahmen dann vor einem halben Jahr die Planungen konkrete Formen an. Es mussten schließlich unterschiedliche musikalische Arrangements miteinander abgestimmt werden. Heribert Feyen betonte auch in seinen begleitenden Worten, dass dieses Konzert ein Experiment sei.

Der Briefträger brachte die nächsten Programmpunkte per Post

In acht Blöcken stellten sich Bigband und Chor Da Capo, zunächst jeder für sich und dann in einem gemeinsamen Song. Auf ein ausgedrucktes Programm für alle hatte man verzichtet. Stattdessen brachte ein Briefträger weihnachtliche Pakete für die drei Teile einer Gruppe – nach mehreren Zustellungen natürlich nicht mehr besonders freundlich. Christopher Braun nahm die Pakete in Empfang und sagte die nächsten Songs an.

Mit einer allzu umfangreichen Begrüßung, in der Heribert Feyen die Geschichte der Stadt und der Musik nach dem letzten Krieg beleuchtete, begann das Konzert. Charly & seine Freunde begrüßten ihre Musikfreunde mit der Samba „Chi Chi“. Schon hier zeigte sich die sehr präzise Probenarbeit. Gut abgestimmt in den Registern und nicht zu laut hörte man sie. Dafür belohnten die Zuhörer ihre Bigband.

„Hallelujah“ gelang Da Capo besonders gut

Doch auch der mit blauen Schals dekorierte Chor zeigte – gemeinsam mit seiner Combo (Gitarren und Drums) in seinen Arrangements seine Stärke und gefiel besonders im „Hallelujah“ von Leonhard Cohen und im „O Happy Day“ – gemeinsam mit der Band. In „Stern der Sterne“ gelang beiden Gruppen eine überzeugende Leistung. Als Zugabe merkte man deutlich den befreienden Akzent dieses Stückes bei Vokalisten und Instrumentalisten.

In der zweiten Hälfte wurde der Wunsch nach einem gemeinsamen Singen mit Liedern von Udo Jürgens vom Publikum gern erfüllt. Eine schöne Überraschung gab es noch im achten Block: Frank Henricks spielte – gemeinsam mit der Band – sein Trompetensolo „One Moment in Time“. Auch der Chor bot noch einen Gag an: „O du fette Weihnachtsgans“. Nach der Darbietung gab es tatsächlich noch bei einer Lotterie eine echte Gans zu gewinnen.