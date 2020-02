Emmerich: Das Coverstival feiert am 7. März seine Premiere

Skip Direction werden als letzte Band des Coverstival am 7. März im Jugendcafé am Brink auf der Bühne stehen.

Das Jugendcafé am Brink startet am Samstag, 7. März, mit einem neuen Festival. Das Coverstival wird im Rahmen des neuen Konzeptes „Am Brink Events“ an den Start gehen und vier lokalen Coverbands eine Bühne bieten. Mit dabei sind Skip Direction, Jearbees, Juma und die Hot Rock Devils.

Das Indoorfestival soll nicht nur der lokalen Musikszene einen besonderen Abend bereiten, sondern auch Leuten, die sonst eher seltener zu Live-Musik Veranstaltungen gehen. „Es gibt so viele gute Coverbands in der Umgebung und vor allem in Emmerich, dass es auch für die hoffentlich nachfolgenden Episoden des Coverstival noch genügend Bands gibt um immer wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen“, erklärt Marcel Janßen, Hauptorganisator des Events.

Zum Auftakt spielen Jearbees aus Praest

Die Praester Gruppe Jearbees spielen zum Auftakt des Coverstivals. Foto: Jearbees / Jugendcafé am Brink

Um 19 Uhr eröffnen die Jearbees das neue Festival-Format. Die 2001 gegründete Coverband aus Praest biete ein breites und bunt gefächertes Programm von Pop- und Rock-Musik. Von Klassikern bis hin zu den Top-40-Hits haben sie einiges zu bieten. Berti, Matthias, Ralf, Sonja und Willie sorgen für ein solides, musikalisches Fundament. Die beiden Front-Sängerinnen Alexandra und Elena machen den authentischen Sound mit ihren Stimmen komplett.

„Das Coverstival bietet eine tolle Gelegenheit für Emmericher Bands, ihr Potenzial auf die Bühne zu bringen, weshalb wir besonders stolz sind, die Ehre zu haben, als Emmericher ‘Südstaaten-Band’ dieses Festival zu eröffnen“ sagt Berti, der organisatorische Kopf der Truppe.

Die Hot Rock Devils und Juma sind dabei

Die Hot Rock Devils sind schon bei „Emmerich Live!“ aufgetreten. Foto: Hot Rock Devils

Um kurz nach 20 Uhr die Hot Rock Devils die Bühne. Einen Namen in Emmerich haben sie sich spätestens durch die Kneipennacht „Emmerich Live!“ gemacht. Frank Beyer, Marco Wanders und Wolfgang Lohmüller gründeten 2006 die Band zuerst als reine Rockabilly Band mit oft dreistimmigem Gesang. Schnell wurde klar, dass die Reise musikalisch so zu einseitig ist. Daher wurden Songs von den 50ern bis in die 80er ins Programm aufgenommen: von Elvis, über die Beatles bis CCR.

Nach der fetzigen Portion Rock’n Roll, geht’s etwas ruhiger zu, aber sicher nicht weniger talentiert. Juma aus Kranenburg freuen sich darauf zum wiederholten Male das Emmericher Publikum begeistern zu dürfen. „Und das werden sie auch tun“, ist Marcel Janßen überzeugt. Das akustisches Duo Manuela Franck und Julia Koch macht seit einigen Jahren zusammen Musik. Ihr Repertoire setzt sich aus stimmungsvollen, fetzigen, aber auch ruhigen und gefühlvollen Coversongs zusammen. Juma-Fans schätzten die Musikerinnen dafür, dass sie jeden Song zu ihrem eigenen machen, so Janßen.

Über die Grenzen Emmerichs hinaus bekannt: Skip Direction

Juma – das sind Manuela Franck und Julia Koch. Sie sind beim Coverstival dabei. Foto: Juma / Jugendcafe

Höhepunkt des Abends ist die Emmericher Formation Skip Direction. Die Party-Coverband gehöre zu den angesagtesten Live-Bands der Region und habe sich weit über die lokalen Grenzen hinaus einen Namen gemacht, heißt es in der Ankündigung. Mit ihrem musikalischen Streifzug durch die besten Songs der vergangenen Jahrzehnte und den aktuellen Charts böten die sechs Vollblutmusiker eine erstklassige Live-Party. Neben Songs von Rock- und Popgrößen wie Pink, Coldplay, Bruno Mars, David Guetta, Bryan Adams oder U2 sind deutschsprachige Lieder von Grönemeyer, Toten Hosen, Andreas Bourani sowie aus der Neuen Deutschen Welle zu hören.

„Wir freuen uns tierisch auf das Coverestival, wir selber wünschen uns genau solche Konzerte als feste Größe im Emmericher Veranstaltungskalender“, so Thilo Kaal, Gitarrist.

>> An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro

Tickets können im Vorfeld bei den Bands für zehn Euro erworben werden. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro. Das Festival findet in den Räumlichkeiten des städtischen Jugendcafés am Brink an der Wollenweberstraße 21, in Emmerich statt. Einlass ab 18.30 Uhr. Weitere Infos unter facebook.de/ambrinkevents oder unter 02822/751422