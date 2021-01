Emmerich: Das müssen Eltern zum Distanzunterricht wissen

Ein Klassenraum der Gesamtschule im Schulgebäude an der Paaltjessteege. Am Montag enden zwar die Weihnachtsferien, unterrichtet wird in den Klassenräumen aber erstmal nicht. Bis zum 31. Januar 2021 gilt auch für alle Schulen in Emmerich Distanzunterricht.

Emmerich Die NRZ beantwortet in stetig aktualisierter Form die wichtigsten Fragen zum Distanzunterricht in den Emmericher Schulen.

Die Weihnachtsferien neigen sich dem Ende entgegen. Doch der normale Schulbetrieb ist weiterhin pandemiebedingt nicht möglich. Nach dem Auslaufen der geltenden Regelungen bis zum 10. Januar 2021 und nach den Beratungen der Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin gelten ab dem 11. Januar dieses Jahres neue Regelungen.

Die wichtigsten Fragen für Eltern in Emmerich beantwortet die NRZ in diesen stetig aktualisierten FAQs.

Wie viele und welche Schulen sind in Emmerich betroffen?

Um es klar zu sagen: alle. Also die sechs Grundschulen und die drei weiterführenden Schulen mit Willibrord-Gymnasium, Gesamtschule und Förderzentrum Grunewald.

Welcher Unterschied besteht zur Situation vor den Weihnachtferien?

Im Dezember konnten Eltern ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen. Dies galt für Schüler der Klassen 1 bis 7. Dieses Mal gibt es keine Wahlmöglichkeit. Alle Kinder erhalten Distanzunterricht. Für Schüler ab der Jahrgangsstufe 8 gibt es keine Veränderungen, da für diese Gruppe auch schon im Dezember der Präsenzunterricht aufgehoben worden war.

Ab wann gilt diese Regelung? Und wie lange wird auf Distanz unterrichtet?

In allen Schulen und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag, 11. Januar 2021, für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt. Diese Regelung gilt auch für alle Abschlussklassen. Der Präsenzunterricht wird bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt.

Stimmt es, dass es teilweise auch erst später mit dem Distanzunterricht losgehen kann?

Das ist ist rein theoretisch möglich. Das Ministerium für Schule und Bildung NRW hat, soweit die Umstellung auf Distanzunterricht weitere Vorbereitungszeit an den Schulen erforderlich macht, bis zu zwei Organisationstage gewährt, so dass der Distanzunterricht spätestens ab dem 13. Januar 2021 stattfindet. Über die Notwendigkeit der Organisationstage entscheiden die Schulen vor Ort.

Welches Software-Produkt wird in Emmerich verwendet?

Die Stadt Emmerich hat für die Gesamtschule und das Gymnasium Linzenzen für die Unterrichtsplattform its Learning angeschafft. "Unsere EDV-Abteilung hat da eine sehr sorgfältige Recherche betrieben, bevor wir uns dafür entschieden haben", erklärt Stadtsprecher Tim Terhorst. Der Großteil der Eltern hat sich dem Vernehmen nach lobend über die Software geäußert.

Wie sieht es aus mit Klassenarbeiten?

Grundsätzlich werden bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten geschrieben. Ausnahmen gelten für in diesem Halbjahr noch zwingend zu schreibende Klausuren und durchzuführende Prüfungen in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 und den Abschlussklassen der Berufskollegs. Sie können im Einzelfall unter Einhaltung der Hygienevorgaben der Corona-Betreuungsverordnung geschrieben werden.

Ich muss arbeiten und möchte mein Kind nicht unbeaufsichtigt alleine zu Hause lassen. Welche Möglichkeiten gibt es?

Alle Schulen bieten ab Montag ein Betreuungsangebot für Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die nicht zu Hause betreut werden können oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Für Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in Förderschulen oder in Schulen des Gemeinsamen Lernens, der eine besondere Betreuung erfordert – zum Beispiel in den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung – muss diese in Absprache mit den Eltern respektive den Erziehungsberechtigten auch in höheren Altersstufen sichergestellt werden.

Haben Kinder einen Vorteil, wenn sie an den Schulen betreut werden gegenüber Kindern, die zu Hause sind?

In Bezug auf die schulischen Leistungen und den Lernfortschritt sollte es in der Theorie keinen Unterschied geben. Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regelhafter Unterricht statt. Für die Aufsicht kommt vor allem das sonstige schulische Personal in Betracht. Die Betreuungsangebote dienen dazu, jenen Schülern, die beim Distanzlernen im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen.

Das Schulministerium appelliert aber eindringlich: "Alle Eltern sind jedoch aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zu Hause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten."

Warum werden die Kinder, die das Betreuungsangebot nutzen, nicht auch regulär in den Klassen unterrichtet?

Durch die Aussetzung des Präsenzunterrichts wird eine Doppelbelastung von Lehrkräften vermieden. Sie können sich auf die Organisation des Distanzlernens konzentrieren.

Wie wird das Betreuungsangebot an den Emmericher Schulen organisiert?

Dazu sollten die Eltern am besten noch in dieser Woche Kontakt zur jeweiligen Schule aufnehmen. Überhaupt sollte für Eltern bei Fragen immer die jeweilige Schule der erste Ansprechpartner sein.

Hier eine Übersicht über die Kontaktdaten aller Emmericher Schulen: