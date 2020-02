Emmerich: Deichverband stellt Anzeige – Schleuse manipuliert

In der Emmericher Ward, hier der Rheinnebenarm, wurde ein Schleusentor manipuliert. Der Deichverband stellt Anzeige gegen unbekannt.

Emmerich-Hüthum. In Hüthum wurde erneut ein Schleusentor manipuliert. Welche Folgen das bei Hochwasser haben könnte. Deichverband stellt Anzeige gegen unbekannt.

Der Deichverband Bislich-Landesgrenze erlässt Strafanzeige gegen unbekannt. Zum wiederholten Male habe man das Schleusentor im Sommerdeich im Rheinvorland in Hüthum an der Unteren Spillekschen Ward widerrechtlich betätigt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei auflaufender Hochwasserwelle im Rhein müsse das Tor im Winterhalbjahr geöffnet sein. Das geöffnete Tor ermögliche ein kontrolliertes Fluten des Sommerpolders. Geschehe dies nicht, könnte der Sommerdeich durch das Rheinhochwasser unkontrolliert überströmen und so Schaden am Sommerdeich entstehen.

Schon 2019 gab es eine mutwillige Manipulation

Bereits im vergangenen Jahr sei durch mutwillige Manipulation der Torsicherung ein erheblicher Sachschaden durch das Zuschlagen des Tores in der Strömung entstanden, so dass der gesamte Holzrahmen ersetzt werden musste.

Das Rheinvorland gehört zum Naturschutzgebiet Emmericher Ward und ist ein überregional bedeutsames Auengebiet und Bestandteil des Internationalen Feuchtgebietes. Der Deichverband bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese sind an die Polizei zu richten unter 02822/7830.