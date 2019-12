Das Haus im Park darf keinen neuen Anstrich bekommen? Weil nach Ansicht der Denkmalschützer des Landschaftsverbandes schon der heutige weiße Anstrich nicht den Vorgaben des Denkmalschutzes entspricht? Das ist schon peinlich.

Welchen Zweck erfüllt denn der Denkmalschutz, wenn man sehenden Auges gezwungen wird, ein schönes Häuschen mitten in einem Park verkommen zu lassen. Das ist die Perversion des ursprünglichen Zweckes. Es wirkt so, als wenn da jemand betriebsblind geworden sein könnte.

Klares Urteil in einem schwierigen Fall

Respekt vor dem Urteilsvermögen von Richter Max Melssen am Amtsgericht Emmerich. Er hat einen pensionierten Polizisten verurteilt, der einen noch aktiven Polizisten als „Vollidiot“ bezeichnet haben soll. Melssen erklärte, er habe „keinen Zweifel“, dass die Vorkommnisse so geschehen sind, wie von der Staatsanwaltschaft geschildert.

Im Gericht sitzend hätte man als Laie durchaus einen Restzweifel haben können, ob nicht auch an den Ausführungen des Angeklagten etwas dran sein könnte. Er gab an, dass er mal wieder den Gang seines Autos nicht habe einlegen können und sich selbst als Vollidioten bezeichnet hatte. Seine Frau hatte bestätigt, dass er durchaus häufiger mit sich selbst so rede. Keine leichte Aufgabe als Richter, solche Fälle so eindeutig zu beurteilen.