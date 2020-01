Emmerich. Der Grünen-Antrag auf Tempo 30 in der Bredenbachstraße in Emmerich wurde abgelehnt. Warum Matthias Reintjes (CDU) hier auch keine Brisanz sieht.

Emmerich: Die Bredenbachstraße bekommt kein Tempo 30

Mit elf Nein- und neun Ja-Stimmen wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung der Antrag der Grünen auf Einrichtung einer Tempo 30-Zone an der Bredenbachstraße abgelehnt. Die Verwaltung hätte einen Beschluss dafür ohnehin beanstanden müssen, erklärte Dr. Stefan Wachs, Erster Beigeordneter.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen seien nicht gegeben, da es sich um eine durchgehende Straße ohne Gefahrenpotenzial handele, so Jens Bartel, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung.

Unterschiedliche Beurteilung der Gefahrenlage

Herbert Kaiser (Grüne) hatte begründet: „Es ist eine Straße im Wohngebiet mit vielen parkenden Autos. Es ist sehr eng da.“ Das veranlasste André Spiertz (BGE) in den Saal zu rufen: „Dann gibt es ja mehrere...“ Dr. Matthias Reintjes, CDU-Fraktionschef in Emmerich, stellte den Nutzen von Tempo 30 an der Stelle grundsätzlich in Frage. „Da kann man heute schon nicht 50 fahren. Es ist zu eng. Ich sehe die Brisanz da nicht.“