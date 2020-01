Emmerich: Die Fotos vom großen Karnevalswochenende

Viel los ist am Wochenende in Emmerich in Sachen Karneval gewesen: Der große Höhepunkt war ohne Frage das Prinzentreffen des Geck auf der MS Rheinenergie. Aber auch bei der Fastnackt-Sitzung im Kellertheater und bei Praester Karneval war die Stimmung großartig. Wir haben Bilder und Texte zu den Veranstaltungen zusammengestellt.

Prinzentreffen in Emmerich

Die Stimmung hätte nicht besser sein können: Das Emmericher Carnevals Komitee (Geck) hatte zum alljährlichen Prinzentreffen aufs Schiff geladen. Und es wurde wieder ein großer Erfolg. Zum ausverkauften närrischen Treffen waren 1500 Feierlustige gekommen. Platz fanden sie auf der 90 Meter langen MS Rheinenergie – mehr als 50 Delegationen aus der Region waren vertreten. Lesen Sie hier den Artikel zum Prinzentreffen.

Praester Karneval

Der Praester Karneval macht Spaß. Das erlebte das Publikum am Samstag bei der närrischen Sitzung. Und Peter Ising ist jetzt neuer Ehrenpräsident. Bei den Büttenreden machte Frank Peerenboom auf sich aufmerksam – mit seiner Interpretation von US-Präsident Donald Trump: „I make Praest great again.“ Lesen Sie hier den Artikel zur närrischen Sitzung in Praest.

Fastnackt-Sitzung in Emmerich

„Wissnös, Fitütte und Fisematente“ lautete das Motto der Fastnackt-Sitzung im Kellertheater in Emmerich. Für die nicht des Platt Mächtigen, die sich aber in den Wörtern „Besserwisser, verrückte Manieren und Dummheiten“ wiederfinden, startet ein Programm rund um Greta. Das närrische Publikum war jedenfalls begeistert. Lesen Sie hier den Artikel zur Fastnackt-Sitzung in Emmerich.

Emmerich: Das sind die Fotos vom Karnevalswochenende