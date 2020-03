Emmerich: Die Gesamtschule bekommt die Oberstufe zusammen

Die Gesamtschule Emmerich wird im kommenden Schuljahr genügend Schüler zusammen bekommen, um erstmals eine eigene Oberstufe zu stellen. „Es sind 40 Schüler, eventuell 41. Das reicht für eine eigenständige Oberstufe“, berichtet Stadtsprecher Tim Terhorst auf Nachfrage, obwohl vorher von mindestens 42 Schülern ausgegangen worden ist.

Beim Wechsel von der Grund- zur weiterführenden Schule gibt es eine konstante Entwicklung an der Gesamtschule: 115 Kinder werden Stand jetzt in die fünfte Klasse wechseln. Exakt so viele wie in 2019. Zum Gymnasium wechseln 84 Grundschüler, hier waren es 105 im Vorjahr.

Nach wie vor gehen viele Schüler nach Rees

Insgesamt hat die Stadt Emmerich 238 Kinder auf der Liste, die auf eine weiterführende Schule wechseln. Von den Eltern von 13 Kindern sind noch keine Rückmeldungen eingegangen. Konstant ist auch die Zahl der Schüler, die nach Rees wechseln: 13 zum Gymnasium Aspel (im Vorjahr 12), zwölf zur Realschule (13), einer zur Rheinschule (3).

Die Anmeldezahlen für die Grundschulen liegen bereits seit November vor. „Für das kommenden Schuljahr erwarten wir nach den vorliegenden Anmeldungen bei der Zuteilung von Kindern an die unterschiedlichen Grundschulen im Stadtgebiet keine Probleme. Insgesamt werden wohl zwölf Eingangsklassen gebildet“, so Tim Terhorst. Wie berichtet wird die Liebfrauenschule ausgebaut und bekommt drei erste Klassen. Zunächst für drei Jahre werden Container aufgestellt, um den zusätzlichen Platzbedarf abzudecken.