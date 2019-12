Der Schotterparkplatz am Kleinen Wall sollte aus Sicht der Grünen befestigt werden, aber weiterhin kostenlos nutzbar sein.

Emmerich. Die Grünen stellen mehrere Anträge für die Haushaltsberatungen in Emmerich. Die Millionen fürs Parkhaus am Kleinen Wall wollen sie einsparen.

Emmerich: Die Grünen wollen Parkhaus-Mittel anders einsetzen

Die Grünen-Fraktion in Emmerich bringt im Rahmen der Haushaltsberatungen weitere Einträge ein. So sprechen sie sich eindeutig gegen die Errichtung eines bewirtschafteten Parkhauses am Kleinen Wall aus. Die geplanten Kosten von 4,92 Millionen Euro könnten sinnvoller genutzt werden.

Am Kleiner Wall soll statt des bewirtschafteten Parkhauses ein befestigter Parkplatz entstehen, der kostenlos nutzbar sein soll.

Ferner soll der Skaterplatz am Grunewald besser abgesichert werden, damit Kinder und Jugendliche nicht mehr direkt auf die Fahrbahn gelangen. In jüngster Zeit sei es hier zu gefährlichen Situationen gekommen. Skater seien beinahe von vorbeifahrenden Autos erfasst worden.

Die Grünen beantragen zudem, den Straßenübergang Agnetenstraße/Großer Wall besser abzusichern. An der stark befahrenen Straße seien Schüler, die hier viel unterwegs sind, stark gefährdet. Deshalb wäre ein deutlich sichtbarer gesicherter Fußgängerübergang sinnvoll.

Auch soll der Nonnenplatz durch Bepflanzungen mit Bäumen und die Errichtung von Sitzgruppen so umgestaltet werden, dass wieder Aufenthaltsqualität entstehe, erklären die Grünen.

Der Nonnenplatz soll wieder Aufenthaltsqualität bekommen, finden die Grünen in Emmerich Foto: Hans Blossey

20 weitere E-Ladesäulen für Elektroautos sollen nach Wunsch der Grünen in Emmerich errichtet werden.

An öffentlichen Plätzen und Sitzbänken sollten Notfallschilder angebracht werden, beantragen die Grünen zudem. Auf den Schildern sollte stehen, dass es sich um registrierte Rettungspunkte handele, die im Notfallsituationen schneller und genauer angegeben werden können. So könne der Rettungsdienst schneller den richtigen Ort finden.